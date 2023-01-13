

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن الانتهاء من تغطية وتصوير محافظتي العاصمة وحولي باستخدام طائرات «الدرون»، وذلك بدقة تتجاوز 5 سم، على أن تتم إتاحة البيانات قريبا من خلال تطبيقات الهيئة المختلفة مثل «كويت فايندر» وبوابة المعلومات المكانية.



وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمشروع الهيئة في تغطية كل مناطق الكويت وتوفير البيانات وإتاحتها بالكامل للجهات الحكومية، علما أن الهيئة تقوم حاليا بمسح كل من منطقتي تيماء والصليبية باستخدام «الدرون»، وذلك بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ودعماً لمشاريعها.