عبدالكريم العبدالله



أكد استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم ان المتحور الجديد XBB.1. 5 يختلف عن باقي المتحورات بسرعة الانتشار الفائقة، وهو متحور من «أوميكرون» ظهر مؤخرا وبدأ يأخذ انتباه العالم بسبب سرعة الانتشار.



وبين في تصريح لـ «الأنباء» أن المتحور يتميز بخاصية تغير البروتين الشوكي، علما أن هذا التغير يعرف بـ F486P



وعن أعراض الإصابة قال د.السالم انها تشمل ارتفاعا شديدا بالحرارة، وسعالا، واحتقانا، وآلاما بالعضلات، فضلا عن خمول وشعور بالكسل، ولوعة، علما أن مضاعفات الإصابة قد تصل إلى ضيق النفس ونزول نسبة الأوكسجين والحاجة إلى عناية مركزة.



وأشار إلى أن فقدان حاسة الشم مع كورونا سابقا لا نلاحظها مع المتحور الجديد.



وأفاد بأن المصابين سابقا بـ كوفيد-19 ومتحاوراته تتكرر لديهم الإصابة بالمتحور الجديد، إلا أن الملاحظ ان أعراض الإصابة تكون أقل، كما أن المتحور الجديد لديه القدرة على تجاوز خطوط الدفاع المناعية والدخول في خلايا جسم الإنسان.



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية قد نشرت مؤخرا تقريرا كاملا وتوصيات بخصوص هذا المتحور وأهم ما جاء بالتوصيات العودة إلى استخدام الكمام خصوصا أثناء السفر بالطائرة.



وشدد على أهمية التطعيم عبر منح متلقي اللقاح حماية من خلال قلة الأعراض وقلة الخطورة، كما تقلل التطعيمات من فرصة انتشار الفيروس بالمجتمع.



ونصح د.السالم بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والالتزام بغسل اليدين وتجنب السلام الاجتماعي «التقبيل» خصوصا لكبار السن، وعزل المصاب عند الشعور بالأعراض.

وأوضح انه تم مؤخرا الموافقة على علاج يصرف في حالات الإصابة الشديدة، حيث تم في الآونة الأخيرة ملاحظة انتشار حالات ما بعد الإصابة متلازمة كوفيد الطويلة.



وقال: العالم عاش مع متحورات عديدة لفيروس كورونا المستجد منها «ألفا» و«بيتا» و«ديلتا» و«اميكرون»، متوقعا ان تستمر هذه التحورات، إلا أن الخبر الجيد بأن معدل الوفيات لم يرتفع.