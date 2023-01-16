قال مدير إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية بوزارة الصحة د.حمود الزعبي إن الأمراض المزمنة غير المعدية المسبب الرئيسي لأغلب المضاعفات الصحية وتمثل عبئا اقتصاديا وصحيا واجتماعيا على المجتمع، مشيرا إلى أنه يسهل الوقاية منها بالتوعية ومكافحة أسبابها.



وقال الزعبي في تصريح صحافي على هامش إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأمراض المزمنة التي تنظمها إدارة تعزيز الصحة برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي: إن الحملة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، موضحا أن الحملة بعنوان «التوعية بالأمراض المزمنة غير المعدية» وتهدف الى إبراز أهمية الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية والتأكيد على أن هذه الأمراض المسبب الرئيسي لأغلب المضاعفات.



وأكد د.الزعبي ضرورة رفع مستوى الوعي بأهمية نمط الحياة الصحي من خلال ممارسة الرياضة واتباع النظام الغذائي السليم والابتعاد عن التدخين وكذلك التعريف بأهم الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها ومن مضاعفاتها.



وقال إن الحملة تتضمن فعاليات كثيرة منها معارض وأنشطة عن الوقاية من الأمراض المزمنة بالإضافة الى ماراثون سنوي سيقام بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في فبراير المقبل بحديقة الشهيد.



وأشار د.الزعبي إلى أن الحملة تتضمن 4 أسابيع توعوية هي أسبوع عن «مرض السرطان» وأسبوع «أمراض القلب» وأسبوع عن «مرض السكر» وأسبوع عن «الصحة النفسية» إلى جانب 4 ورش عمل للعاملين في هذا المجال.