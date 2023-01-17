

مبارك التنيب



تكللت جهود رجال مباحث ميدان حولي بضبط وافد مصري من مواليد 1970 مطلوب لـ 3 أحكام صدرت بحقه اثر استصدار شيكات لآخرين ولا يوجد لديه رصيد بنكي، وضبط الوافد داخل منزل أحد أصدقائه في منطقة السالمية والذي نفى أن يكون على علم بأن مواطنه مطلوب. وبحسب مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن رجال مباحث حولي وردت إليهم معلومات عن أن وافدا مصريا مطلوبا يقيم في شقة بمنطقة السالمية، وعليه انتقل فريق المباحث في مهمة عمل وتم ضبط الوافد والذي تبين انه مطلوب لإدارة التنفيذ بحبس 3 أشهر في جنح شيكات، وحبس لمدة 14 يوما في جنح شيكات أيضا، وأخيرا قضية حبس بـ 3 أشهر في قضية مماثلة.