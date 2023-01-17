

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن تطبيق لائحة الإعلانات.



وقال كمال في سؤاله: تطبق البلدية لائحة خاصة بالإعلانات للتعريف بالأنشطة والسلع والمنتجات، وبها ضوابط واشتراطات ومواد تنظيمية أخرى، والاعلان التجاري يشمل جميع الإعلانات التي تتم من خلال اللوحات الثابتة والمتحركة والتلفزيونية، بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات المقتصرة على الشركات المختصة والمؤهلة لدى البلدية، ولاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية فوضى وتلوثا بصريا وإرباكا لسائقي المركبات في الطرق بسبب الإعلانات على الشوارع والتقاطعات وبجوار الميادين، بالإضافة إلى انتشار واسع للإعلانات التلفزيونية.



وعليه، يرجى تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ ما شروط تأهيل الشركات المشاركة في مزايدات اللوحات الإعلانية الاستثمارية؟



٭ هل يسمح بمشاركة الشركات الأجنبية بالتأهيل؟ إذا الجواب نعم، هل يشترط وجود وكيل محلي؟



٭ يرجى تزويدي بنسخة من الشروط المرجعية لآخر مزايدة للوحات الاعلانية تم طرحها وعقد مزايدة الإعلانات الحالية.



٭ بخصوص الإعلانات التلفزيونية المرخصة حاليا: تزويدي بعدد الإعلانات التلفزيونية المرخصة منذ عام 2018 إلى شهر يناير 2023؟ مع بيان مساحة كل إعلان مرخص مع بيان المادة المستند إليها في لائحة الإعلانات؟



٭ ما آلية ترخيص الإعلان: الموقع والمساحة والمحتوى؟ وما دور البلدية؟ يرجى التوضيح.



٭ ما هي الإدارة المختصة في البلدية والتي تقوم بالإشراف على عقد مزايدة الإعلانات؟ وما آلية العمل للإشراف على عقد الإعلانات؟ وما المؤهلات المطلوبة للمشرف على عقد مزايدة الإعلانات؟



٭ هل تعتبر الإعلانات الانتخابية من ضمن المحتوى المسموح به في عقد مزايدة الإعلانات؟ وهل يتعارض ذلك مع المادة الخاصة بـ «إعلانات الانتخابات» في اللائحة من حيث الموقع والعدد؟



٭ كيف يتم تزويد الإعلانات الضوئية في الطرقات والإعلانات التلفزيونية بالتيار الكهربائي؟ وكيف يتم احتساب الاستهلاك الكهربائي؟