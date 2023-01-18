

ثامر السليم



أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.محمد دهيم الظفيري أن جامعة الكويت تحرص دائما على تخفيف الأعباء الدراسية على الطلبة الدارسين في الكليات الجامعية من خلال صرف المكافآت الطلابية والمكافآت التشجيعية لفئات القبول المختلفة، موضحا أن الجامعة ملتزمة بصرف المكافأة الطلابية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات بواقع 200 دينار شهريا، وكذلك صرف مكافأة شهرية بواقع 100 دينار لطلبة المنح الدراسية.



وأوضح أن العمادة بالتعاون مع بيت الزكاة خصصت مكافآت لبعض الفئات من الطلبة الذين لا تشملهم المكافأة الطلابية من خلال إنشاء صندوق الطالب الذي يعنى باستقبال طلبات هذه الفئات - الطلبة غير الكويتيين، الذين لا يتلقون مكافأة من قسم المنح الدراسية، حيث يتم دراسة بحث الحالة وطلب مستندات خاصة وبعد استيفاء المتطلبات يتم قبول الطالب.



وكشف د.الظفيري أن الطلبة المستفيدين من مكافأة صندوق الطالب حتى شهر يناير 2023 بلغ عددهم 220 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية، مبينا أن العمادة متمثلة بإدارة الرعاية الاجتماعية تستقبل طلبات الطلبة المستفيدين من صندوق الطالب لحصرها وصرفها في كل فصل دراسي، وذلك بعد دراسة حالة الطالب واستيفائه للشروط والمتطلبات التي تم بناء عليها صرف هذه المكافأة، مراعاة لظروف الطلبة وتخفيفا لأعباء الدراسة عنهم.