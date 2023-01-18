

محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية أبو فطيرة التعاونية عيسى المطيري انتهاء فترة تكليفه في إدارة الجمعية بعد إنجازات عديدة قدمها خلال الفترة الماضية من 12 أكتوبر حتى مساء أمس، مشيرا في تصريح لـ«الأنباء» إلى أنه تم خلال هذه الفترة القيام بمجموعة من الإصلاحات المالية وتنظيم العديد من المهرجانات التسويقية وتحسين واقع المبيعات، والحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون لتكريم المتفوقين وتنظيم رحلة العمرة.



وقال المطيري ان أبرز الإنجازات تمثلت في زيادة الودائع بقيمة 500 ألف دينار لتصبح مليون دينار، وتسليم زكاة أموال الجمعية إلى بيت الزكاة، إضافة إلى زيادة الايرادات وتقليل المصروفات، حيث قمنا بزيادة إيرادات الربع الثالث عن الربع السابق بمبلغ 52.231 ألف دينار، وخفض المصروفات بنسبة 11.250% بمبلغ وقدره 24.190 ألف دينار، وقمنا بعمل جرد للسوق المركزي واكتشاف عجز بالعهدة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتسببين وإحالتهم لنيابة الأموال العامة، إضافة إلى إرجاع البضائع المكدسة بالسوق واستبدالها ببضائع سريعة الحركة.



وفيما يتعلق بالمهرجانات التسويقية، قال: حرصنا على تنظيم مهرجان شهري بأسعار تنافسية مع الجمعيات الأخرى، ومهرجان للخضار المحلي أسبوعيا بخصم 50%، مع توفير منتجات تحمل شعار الجمعية بأسعار أقل من الشركات الأخرى خدمة للمساهمين.