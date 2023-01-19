

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن الدراسات والموافقات لتنفيذ مداخل ومخارج منطقة صباح السالم.

وقال كمال في سؤاله: عند تصميم البنية التحتية للمناطق باستـــعمالاتها المختلفة، يؤخذ في الاعتبار انسيابية الحركة المرورية، ويتم تنفيذ الشوارع الداخلية ومداخل ومخارج المنطقة ونظام التقاطعات وغيرها، ومنطقة صباح السالم السكنية والقطع الاستثمارية فيها تعتبر من هذه المناطق الحديثة نسبيا.

وأضاف: من الإجراءات عند استحداث أي تعديل على المناطق القائمة، يجب تقديم دراسة مرورية معتمدة من وزارة الداخلية والبلدية ومن ثم موافقة المجلس البلدي وذلك قبل تنفيذ وزارة الأشغال أو هيئة الطرق والنقل البري لهذه التعديلات المستحدثة.

وعليه، يرجى منكم تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية: ٭ بخصوص القطــــــع الاستثمارية رقم 1 و2 من منطقة صباح السالم، تم إنشاء مداخل ومخارج على طريق 30 السريع وعلى طريق الدائري السادس، وعليه يرجى تزويدي بالدراسة المرورية مع بيان اسم المكتب الذي أعد الدراسة وموافقات وزارة الداخلية والبلدية بالإضافة إلى قرار المجلس البلدي، على استحداث المداخل والمخارج والدوارات أو الإنشاءات الأخرى على أملاك الدولة التي تم تنفيذها أو في طور التنفيذ.



٭ ما أسباب تفاقم الازدحامات المرورية في القطع 1 و2 و3 من منطقة صباح السالم؟ وما رؤية البلدية لحلها؟



٭ استعجال الرد والإفادة على الاقتراح الذي تقدمت به في مارس 2022 لوضع حلول مرورية حالية ومستقبلية، بعنوان «اقتراح تقييم وتحديث الدراسة المرورية للقطع 1 و2 و3 من منطقة صباح السالم».