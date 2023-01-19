

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا برغبة لاستثناء أبناء الكويتيات وأزواجهن من جنسيات أخرى من القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

ونص الاقتراح على ما يلي: بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية والذي يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا تعاني فئة أبناء الكويتية من أب غير كويتي من سياسة الإحلال الوظيفي المطبقة عليهم والتي تتناقض مع التوجه التشريعي في رعايتهم، وتوافقا مع هذا التوجه فإنه يتعين استثناء هذه الشريحة من سياسة الإحلال الوظيفي، لرفع المعاناة عنهم والحفاظ على الاستقرار والرابط الأسري.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: استثناء أبناء الكويتيات وأزواجهن من جنسيات أخرى من القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وأن تكون أولوية التعيين في ديوان الخدمة المدنية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد الكويتيين من أجل الحفاظ على التماسك الأسري والتخفيف من معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.