

أكد رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدر الحميضي أن تكريم الطالبة حوراء ميرزا لحصولها على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ينطلق من حرص المركز على رعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت واستثمار إبداعاتهم للوصول بهم إلى العالمية.



وقال الحميضي لـ «كونا» إن المركز حريص على توفير البيئة والمناخ الملائمين للمبدعين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم وينميها ويتيح الفرص الملائمة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة.



وكانت الطالبة ميرزا، وهي إحدى طالبات فصول الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، قد فازت بجائزة الطالب المتميز في مسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم بدورتها الـ 25 عن العام الدراسي 2023/2022 التي أقيمت أخيرا.



علاوة على ذلك، تعتبر الطالبة ميرزا أصغر المكرمين من جيل الشباب والطالبة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تكرم في يوم الشباب الخليجي من الأمانة العامة بميدالية دول مجلس التعاون الخليجي للتميز 2022، وهي أيضا أصغر مخترع وكابتن فريق منتخب الكويت الحاصل على المركز الثاني ببطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي في نسخته الأولى ضمن فعاليات قمة طوكيو الدولية للاستثمار 2022 عن ابتكار مستعمرة ذكية على القمر.



وحصلت ميرزا على لقب سفيرة منظمة VCC بمؤتمرات الشباب حول ملتقى تحديات وقضايا الفضاء مع ناسا 2022 OUR FUTURE IN SPACE بحضور قائد محطة الفضاء orge Sotomayor دبي وسفيرة الكويت والوطن العربي بأكاديمية استكشاف الفضاء FASESA مع أبرز وكالات الفضاء العالمية في مؤتمر برامج الفضاء ضمن منهجية STEM ودمجه بالمنظومة التعليمية 2022.



كما أنها مدرب معتمد خارج الكويت في شركة tech shop في المملكة العربية السعودية بمجال التكنولوجيا والبرمجة وأصغر مدرب في المعهد الدولي الكويتي للتدريب الأهلي وأصغر مدربي برنامج وادي الشباب التابع للهيئة العامة للشباب وعضو متدرب بالدورات التدريبية.



علاوة على ذلك، هي قائد أول فريق كويتي وصاحب المركز الأول في بطولة Seaperch للغواصات الآلية الإقليمية 2022 (الشارقة ـ الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) وإلى نهائي بطولة العالم للغواصات الآلية في أميركا جامعة ميريلاند blue tech وتصنيف ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم بين 137 فريقا من 80 دولة والمركز الرابع بالتصميم الهندسي.



وهي حاصلة أيضا على رتبة قائد الفضاء و5 رتب SPACE COMMANDER من أكاديمية SPACE PORT ACADEMY واجتازت 50 وحدة تعليمية للانضمام كأصغر عضو وقائد مهمة MFT لبرمجة أول قمر صناعي كويتي قمر الكويت لقياس درجات الحرارة والمجال المغناطيسي مع شركة الفضاء المداري.



كما أن ميرزا حاصلة كذلك على الميدالية الذهبية في الملتقى العلمي الآسيوي السادس في دبي 2022 عن مشروع smart system IOT بمجال إنترنت الأشياء 2022 ESA والمركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد الوطن العربي للذكاء الاصطناعي 2022 AIO بالأردن.