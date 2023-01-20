الديحاني: المركز ليس مقتصراً على «الثانوية» بل يتعداها إلى مختلف المراحل وبعد التخرج



ثامر السليم

أكد رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدر الحميضي أن تكريم الطالبة حوراء ميرزا لحصولها على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ينطلق من حرص المركز على رعاية المتميزين والمبدعين من أبناء الكويت واستثمار إبداعاتهم للوصول إلى العالمية.



وقال الحميضي خلال تكريم الطالبة الموهوبة حوراء ميرزا لحصولها على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مساء امس الأول، إن المركز حريص على توفير البيئة والمناخ الملائمين للمبدعين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم ويتيح الفرص الملائمة لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة، مبينا أن ميرزا هي إحدى طالبات فصول الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وفازت بجائزة الطالب المتميز في مسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم بدورتها الـ 25 عن العام الدراسي 2022-2023.



من جانبه، لفت مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني إلى ان المركز اعتاد سنويا على دعم أبنائنا ممن يتفوقون في هذه المجالات، مشيرا الى أن الطالبة المحتفى بها حوراء ميرزا اجتمع الجميع بدءا من رئيس مجلس الادارة الى جميع العاملين في المركز لتكريمها، وهذا يدل على دعم المركز للمواهب والمبدعين.



وأشار الديحاني الى أن حصول ميرزا على 98% في الثانوية العامة دليل على تفوقها وتميزها، ونسأل الله لها التوفيق، داعيا بقية زملائها الى الاقتداء بها واتخاذها مثالا يحتذى، متمنيا التوفيق لجميع المبدعين في الكويت، مبينا ان المركز ليس مقتصرا على المرحلة الثانوية أو المتوسطة، بل يتعداها الى المراحل المختلفة حتى بعد التخرج، لافتا الى أن برامجه عديدة ومتنوعة وخاصة الابتكار والتكنولوجيا.



بدورها، قالت المحتفى بها الطالبة الموهوبة حوراء ميرزا: أتوجه بالشكر الى مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لتكريمي لحصولي على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فئة الطالب المتميز وكذلك لدعمهم للشباب وتسليط الضوء عليهم، مؤكدة أن هذا الجهد لم يأت في يوم وليلة بل كان نتاج عمل متواصل منذ عام.

وذكرت ميرزا ان مشاركتها هذا العام كانت في الإبداع التكنولوجي عن مجال الابتكار والاختراع، مؤكدة أنها تهدي هذا الفوز للكويت ولصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

وتعتبر ميرزا أصغر المكرمين من جيل الشباب والطالبة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تكرم في يوم الشباب الخليجي من الأمانة العامة بميدالية دول مجلس التعاون للتميز 2022، وهي أيضا أصغر مخترع وكابتن فريق منتخب الكويت الحاصل على المركز الثاني ببطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي في نسخته الأولى ضمن فعاليات قمة طوكيو الدولية للاستثمار 2022 عن ابتكار مستعمرة ذكية على القمر.

وحصلت على لقب سفيرة منظمة VCC بمؤتمرات الشباب حول ملتقى تحديات وقضايا الفضاء مع ناسا 2022 OUR FUTURE IN SPACE بحضور قائد محطة الفضاء orge Sotomayor دبي وسفيرة الكويت والوطن العربي بأكاديمية استكشاف الفضاءFASESA مع أبرز وكالات الفضاء العالمية في مؤتمر برامج الفضاء ضمن منهجية STEM ودمجه بالمنظومة التعليمية 2022، كما أنها مدرب معتمد خارج الكويت في شركة tech shop في المملكة العربية السعودية بمجال التكنولوجيا والبرمجة، وأصغر مدرب في المعهد الدولي الكويتي للتدريب الأهلي وأصغر مدربي برنامج وادي الشباب التابع للهيئة العامة للشباب، وعضو متدرب بالدورات التدريبية.