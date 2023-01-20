

بداح العنزي



بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي نظمت إدارة المخطط الهيكلي امس حفل تكريم لعدد من المسؤولين بمناسبة تقاعدهم، ومنهم نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م.محمد الزعبي، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.سعد المحيلبي على جهودهم في تطوير القطاعات التابعة لهم خلال السنوات السابقة.



في البداية، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إن المكرمين عملوا بصدق وإخلاص لتطوير العمل في البلدية، مؤكدين انهم كانوا سندا له شخصيا في كثير من المواقف، مدللا على ذلك بحضور جميع موظفي القطاع وحرصهم على المشاركة في هذا التكريم، مما يدل على الأثر الطيب والأداء المتميز خلال السنوات الماضية.



وبين المنفوحي أن الأثر الذي يتركه الموظف على الزملاء والمراجعين يعود لدوره الناجح خلال مسيرته العملية، متمنيا للجميع التوفيق في الحياة المقبلة.



بدوره ذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي السابق م.محمد الزعبي: بعد سبع سنوات من العمل خرجت من البلدية بمحبة الموظفين، مثمنا تكريمهم المشرف له بمناسبة تقاعده، مشيرا الى أن العمل مستمر في القطاع بكفاءة ووفق الخطة التي تم وضعها للتطوير والانجاز.

وأعرب الزعبي عن تفاؤله بتقدم إدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني وتطوير العمل فيهما، مشيدا بجهود العاملين في الادارتين والتي أسفرت عن انجاز العديد من المعاملات، وخصوصا مشاريع السكة الحديد ومحطات الوقود، بالإضافة الى المخطط الهيكلي الرابع للبلاد، مؤكدا ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع التنظيم وزيادة الكادر المالي، علاوة على العمل على جمع لوائح البلدية والمجلس البلدي في مسودة واحدة لتسهيل البحث خلال الدراسة المقدمة لكل مشروع.



من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.سعد المحيلبي: سعدت بهذا التكريم من الزملاء خاصة بعد قضائي أكثر من 28 عاما في هذا القطاع، معربا عن شكره لمدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وحرصه على المشاركة والشكر موصول الى موظفي قطاع التنظيم الذي يعتبر العمود الفقري ومن أهم القطاعات في البلدية والبوصلة التي تعتمد عليها.



وأضاف المحيلبي: أتقدم بخالص الشكر الى موظفي إدارة المخطط الهيكلي الذين سبق ان عملت معهم، مؤكدا أن هذه مبادرة طيبة من الزملاء، وستظل أواصر الصداقة والمحبة قائمة بين الجميع.