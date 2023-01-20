وجه النائب د.محمد المهان سؤالا مشتركا إلى 6 وزراء بشأن إجراءات وزاراتهم والجهات التابعة لهم لتعيين غير الكويتيين من أم كويتية، والوزراء هم كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدفاع، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة مي البغلي، ونص السؤال على ما يلي:



استنادا إلى المرسوم رقم (17) لسنة 2017 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 في شأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما إجراءات وزاراتكم والجهات التابعة لكم لتعيين غير الكويتيين من أم كويتية؟



2- هل كانت هناك تعيينات لأبناء غير كويتيين من أم كويتية منذ صدور المرسوم المذكور وتعميم ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد الذين عينوا وتاريخ تعيينهم.