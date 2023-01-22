

عبدالله الراكان



نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع في بلدية الفروانية أول من أمس حملة على الباعة المتجولين في منطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع اللجنة الثلاثية والمكونة من البلدية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.



وقال نائب مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع في بلدية الفروانية م.أحمد العجمي في تصريح لـ «الأنباء» إن الحملة أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة للباعة المتجولين والتحفظ على البضاعة، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة طوال الأسبوع، موضحا أن الحملة نفذت بتوجيهات من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ورئيس قطاع الفروانية ومبارك الكبير م.نواف الكندري.

ولفت العجمي إلى أن هذه الحملات هدفها القضاء على الباعة المتجولين والالتزام بالقانون، مشيرا إلى أنه سيتم إبعاد المخالفين ووضع بلوك على كفلاء الباعة المتجولين.