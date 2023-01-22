مفرح الشمري



خسرت الحركة المسرحية العربية أحد كتابها ونقادها ومترجميها الكبار سباعي السيد الذي وافته امس الاول عن عمر ناهز 60 عاما، تاركا وراءه العديد من الأبحاث والمقالات النقدية والمؤلفات المسرحية التي ساهمت في نهضة المسرح العربي.



الحديث عن الكاتب والناقد الكبير الراحل سباعي السيد يطول لأن الكلمات لا توفيه حقه لعطاءاته الكبيرة في المسرح العربي من خلال بحوثه ودراساته التي استفاد منها العديد من عشاق المسرح في جميع انحاء الوطن العربي.



الراحل درس المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون بالقاهرة وحصل على الماجستير في موضوع «التقنية الرقمية وأثرها في المسرح» عام 2017، ونشر العديد من الأبحاث في الدوريات المسرحية المتخصصة وترجم العديد من المؤلفات المسرحية، منها مارتن أسلن «مجال الدراما وزارة الثقافة 1990»، «باتريس بافيس» المسرح في ملتقى الثقافات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1992، «جورج سافونا»، إلين أستون «المسرح كنظام من العلامات» وصدر عن وزارة الثقافة 1996 كتاب «في المسرح العربي»، من تأليف مارفن كارلسون، وصدر عن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمركز الدولي لدراسات الفرجة القاهرة- طنجة، وغيرها.



وشارك الراحل سباعي السيد بأوراق بحثية في عدة مؤتمرات ومهرجانات، منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مهرجان المسرح العربي 2015، ندوة نقد المسرح العربي، رؤية مستقبلية - الهيئة العربية للمسرح، الشارقة، 2011، بالإضافة الى الندوة الدولية لمهرجان طنجة للفنون المشهدية، مهرجان المسرح العربي - الهيئة العربية للمسرح، الدوحة، قطر 2012 وجامعة عبدالمالك السعدي، المغرب 2012، وغيرها من المؤتمرات والمهرجانات التي حرص الراحل على المشاركة فيها داخل مصر.



«فنون الأنباء» تتقدم إلى أسرة الكاتب والناقد القدير الراحل سباعي السيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويغفر له ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).