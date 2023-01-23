

عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر الكويتي الـ 18 للجراحين والملتقى السابع لرابطة الجراحة العامة والذي تنظمه كلية الجراحة بمعهد الكويت للاخـتـصـاصات الطبية بحضور وزيري الصحة الأسبقين د.محمد الجارالله ود.هلال الساير والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر ومدير معهد دسمان د.قيس الدويري. وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على مواكبة التطور الكبير في مجال التكنولوجيا والأبحاث الطبية وتخصص الجراحة العامة وفروعها وتخصصاتها الدقيقة من خلال إقامة المؤتمرات لتبادل الخبرات والمعارف بهدف تحسين الخدمات الطبية وفقا للجودة المطلوبة.

وذكر أن المؤتمر يأتي تأكيدا على اهتمام الدولة بكل ما يعود بالخير والازدهار على الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات المهمة التي تتناول إبراز مواضيع الجراحة العامة وجراحات جدار البطن والأيض والسمنة المفرطة والقولون وأورام الأنسجة والإصابات البليغة، لافتا إلى أنه يكتسب أهمية خاصة من خلال الكفاءات المشاركة فيه.

بدوره، أعرب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت جيمس هولتسنايدر في كلمة مماثلة على هامش المؤتمر عن سعادته لرؤية هذه الشراكة والتعاون بين القطاع الصحي الكويتي عموما والجراحي على وجه الخصوص وبين كل هذه الجهات الطبية العالمية وبخاصة الأميركية لاستعراض أحدث نظريات وطرق الجراحة في العالم.

وأشار إلى العلاقة والشراكة القوية بين القطاع الطبي العسكري والقطاع المدني وكذلك التعاون الاقتصادي بين الشركات الأميركية المصنعة للأجهزة والأدوات المستخدمة في الجراحة وبين الجانب الكويتي عموما.

وأكد استمرار التعاون في مجال التدريب بين الجهات الأميركية ذات الخبرة والسمعة العالمية وبين جميع القطاعات الطبية الكويتية ومجتمع الجراحين في الكويت.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير رئيس الرابطة الكويتية للجراحين د.موسى خورشيد في كلمته إن المؤتمر الـ 18 الذي انطلقت أولى دوراته في العام 2002 كان جزءا من فعاليات معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الكويت.

ولفت إلى أن جزءا من المؤتمر هو البرامج التدريبية التي تساعد المتدربين في تخصص الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة وغيرها ويغطي كل 5 سنوات المادة العلمية التي يحتاجها أي متدرب، وأوضح أن عدد المشاركين يفوق 400 مشارك فضلا عن مشاركة 200 طبيب في ورشة عمل خاصة بإجراء الأبحاث والأسس التي يجب الاعتماد عليها وتقام الأحد والاثنين صباحا ويقدمها خبير فرنسي بالتعاون مع معهد دسمان للسكري.





خفض هامش ربح بيع الأدوية والمكملات الغذائية بقيمة 5%



أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بخفض هامش الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في القطاع الصحي الأهلي «الخاص» في الكويت بقيمة 5%.

وتضمن القرار إلغاء القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في الكويت وخفض هامش الربح المسموح به في ثمن بيعها بقيمة 5% مقارنة بهامش الربح السابق.

كما أشار القرار إلى أن هامش الربح للوكيل المحلي والصيدلية يشمل جميع المصاريف الإدارية، وكل ما ينفق على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة.