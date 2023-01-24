

آلاء خليفة



قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود إن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس لدى جميع المسلمين وهو النبراس والقانون الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم هو الذكر الذي حفظه الله إلى يوم الدين وهو الهدى وبه الطريق القويم، مضيفا أن إقدام أحد الأشخاص في مملكة السويد على حرق المصحف الشريف وبحماية الشرطة والأمن العام بحجة ان هذا السلوك هو تعبير عن الرأي مهما كان قاسيا على حد زعم رئيس وزراء السويد ليس هو الحق وليس هو العدل.

وزاد الحمود أن حرية التعبير لا تعني أبدا احتقار معتقدات الآخرين وتسفيه ما يؤمنون به، بل إن هذه الأفعال ليست سوى ازدراء للأديان وجريمة كراهية وهي جرائم ضد الإنسانية بحسبانها لا تحترم إنسانية الإنسان بما يعتقد به ويؤمن.



واختتم بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تشجب هذا الفعل الشاذ وتندد به مهما كان أو يكون.