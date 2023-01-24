

بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عدم السماح بالبناء حاليا في منطقة المعارض جنوب خيطان لعدم تنفيذ البنية التحتية للمنطقة.



وقال م. المنفوحي في رده على اقتراح العضوة علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والانشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي - شمال القاعة الأميرية في المطار.



إن المنطقة المشار إليها هي منطقة المعارض جنوب خيطان - جنوب الدائري السادس ضمن منطقة ضجيج الطائرات وهي منطقة منظمة بموجب قراري لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب/ ف 203/83/1/89) المتخذ بتاريخ 3/1/1989، ورقم (ل ش ب/ 7/1/88) المتخذ بتاريخ 12/1/1988.



كما نحيطكم علما بأن المنطقة أملاك خاصة وصادر بها وثائق شرعية لملاك القسائم وذات استعمال معارض تجارية على غرار منطقة المعارض جنوب الفروانية حيث يسمح فيها بجميع الاستعمالات التجارية ما عدا السكني والصناعي والحرفي ومسموح فيها بالتسجيل فقط وغير مسموح البناء حاليا لعدم تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة، وعليه يتعذر الموافقة على الاقتراح المذكور.



من جهة أخرى، وافقت البلدية على نقل تبعية مبنى مدرسة عائشة الابتدائية بنات بالقبلة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وقال المنفوحي في تقرير سيرفع للمجلس البلدي ان موقع «مبنى مدرسة عائشة الابتدائية (بنات)» والكائن بشارع فهد السالم بمنطقة القبلة قطعة رقم (14) بمدينة الكويت مقابل مبنى الخطوط الجوية الكويتية - سابقا تبلغ مساحته (3280م2) مسجل بالسجل الوطني للمباني التراثية لدولة الكويت بسجل تراثي بدرجة تصنيف (الثانية) من المباني التاريخية المحافظ عليها استنادا للمرسوم رقم (1 لسنة 1960 بقانون الآثار).



تقدم وزارة التربية لمجلس الوزراء بالطلب المقدم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتسلم مبنى مدرسة عائشة الابتدائية (بنات) سابقا، والكائن بشارع فهد السالم بمنطقة القبلة قطعة رقم (14) بمدينة الكويت لاستغلالها كمتاحف ومعارض فنية توافقا مع ما جاء بالمرسوم الاميري رقم (11/1960) بقانون الآثار، وعليه فقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (592) المؤرخ في 5/5/2014 «الموافقة على نقل تبعية مبنى مدرسة عائشة الابتدائية (بنات) سابقا والواقعة في منطقة القبلة من وزارة التربية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وذلك حسب كتاب مجلس الوزراء الموجه إلى وزير الإعلام رقم (4162) بتاريخ 14/5/2014.



تقدم المجلس الوطني للثقافة والفنون بكتاب والمؤرخ في 24/1/2021 بطلب رخص ترميم واعتماد للمخططات (مبنى مدرسة عائشة الابتدائية بنات) حسب برنامج الرخص الالكترونية، بناء على قرار مجلس الوزراء ومع استغلاله كمتاحف ومعارض فنية مع تفويض المكتب الهندسي لاستكمال الاجراءات وبدراسة المخططات المقدمة تبين ان الانشطة المطلوبة عبارة عن (مكاتب إدارية، ورش عمل، استديوهات، غرف للالعاب، غرفة اجتماعات) وجميعها تحت اطار استغلال الموقع كمتاحف ومعارض فنية.



لذلك فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على نقل تبعية مبنى مدرسة عائشة الابتدائية (بنات) سابقا المحافظ عليه تاريخيا والكائن بمنطقة القبلة قطعة رقم (14) والبالغة مساحته (3280م2) من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2014 مع تغيير استعمال الموقع ليكون كمتاحف ومعارض فنية.