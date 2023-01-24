ما المشاريع التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها وما أسباب عدم الانتهاء منها وهل هناك تأخير في التنفيذ عن المدة المحددة للشركة المنفذة؟



وجه النائب د.مبارك الطشة 3 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، في شأن نقص الخدمات بمدينة المطلاع السكنية ومنطقتي غرب وجنوب عبد الله المبارك.



وجاء في سؤاله الأول ما يلي



يعاني سكان مدينة المطلاع السكنية من نقص حاد في الخدمات وعدم استكمال الباقي منها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المشاريع الخاصة بوزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية التي انتهيتم من تنفيذها فعليا في مدينة المطلاع السكنية؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع وتكلفته المالية.



2 ـ ما المشاريع التي لم تنتهوا من تنفيذها حتى تاريخ ورود السؤال، وما أسباب عدم الانتهاء منها، وهل هناك تأخير في التنفيذ عن المدة المحددة للشركة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المنفذة والمنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين الوزارة؟



3 ـ ما خطة الوزارتين نحو إنشاء واستكمال الخدمات التي تدخل في صميم اختصاصهما في مدينة المطلاع، وما الجدول الزمني المحدد لإنجاز هذه الخطة؟ وكم تبلغ التكلفة المالية الإجمالية المتوقعة؟ وهل وفرت الميزانية اللازمة لاستكمال باقي الخدمات في المنطقة؟



وجاء في سؤاله الثاني ما يلي:



يعاني سكان منطقة غرب عبدالله المبارك من نقص حاد في الخدمات وعدم استكمال الباقي منها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المشاريع الخاصة بوزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية التي انتهيتم من تنفيذها فعليا في منطقة غرب عبد الله المبارك؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع وتكلفته المالية؟



2 ـ ما المشاريع التي لم تنتهوا من تنفيذها حتى تاريخ ورود السؤال، وما أسباب عدم الانتهاء منها، وهل هناك تأخير في التنفيذ عن المدة المحددة للشركة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المنفذة والمنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين الوزارة.



3 ـ ما خطة الوزارتين نحو إنشاء واستكمال الخدمات التي تدخل في صميم اختصاصهما في منطقة غرب عبدالله المبارك، وما الجدول الزمني المحدد لإنجاز هذه الخطة، وكم تبلغ التكلفة المالية الإجمالية المتوقعة، وهل توافرت الميزانية اللازمة لاستكمال باقي الخدمات في المنطقة؟



وجاء في سؤاله الثالث ما يلي:



يعاني سكان منطقة جنوب عبدالله المبارك من نقص حاد في الخدمات وعدم استكمال الباقي منها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المشاريع الخاصة بوزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية التي انتهيتم من تنفيذها فعليا في منطقة جنوب عبدالله المبارك؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع وتكلفته المالية؟



2 ـ ما المشاريع التي لم تنتهوا من تنفيذها حتى تاريخ ورود السؤال، وما أسباب عدم الانتهاء منها، وهل هناك تأخير في التنفيذ عن المدة المحددة للشركة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المنفذة والمنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين الوزارة؟



3 ـ ما خطة الوزارتين نحو إنشاء واستكمال الخدمات التي تدخل في صميم اختصاصهما في منطقة جنوب عبدالله المبارك، وما الجدول الزمني المحدد لإنجاز هذه الخطة، وكم تبلغ التكلفة المالية الإجمالية المتوقعة، وهل وفرت الميزانية اللازمة لاستكمال باقي الخدمات في المنطقة؟