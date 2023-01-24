

وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير الدفاع، بشأن بدلات موظفي الوزارة، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل خُصمت البدلات لموظفي الوزارة خصوصا (بدل موقع، بدل مسافة، بدل خفارة) للمعفين من العمل أثناء جائحة كورونا بأثر رجعي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسس التي استندت اليها وزارة الدفاع في الصرف ثم الخصم بأثر رجعي؟



2 - كم يبلغ عدد المستحقين (بدل الموقع، بدل المسافة، بدل خفارة) من موظفي الوزارة المعفين من العمل أثناء جائحة كورونا؟



3 - عدد التظلمات التي قُدمت من موظفي الوزارة بشأن (بدل موقع، بدل مسافة، بدل خفارة) للمعفين من العمل أثناء جائحة كورونا الذين خصم لهم بأثر رجعي؟



4 - ما أسباب عدم صرف الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة المعفين من العمل أثناء جائحة كورونا؟