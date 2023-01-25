عاطف رمضان



أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي انه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة التحويل الرئيسية C جهد 132 ك.ف وتشغيل 23 محطة فرعية مغذية لـ 871 قسيمة سكنية جديدة بمشروع جنوب عبدالله المبارك وتسليمها لوزارة الكهرباء والماء قبل الانتهاء من الموعد التعاقدي. وأكد العنزي في بيان صحافي ان ذلك يأتي تماشيا مع خطة المؤسسة في إيصال التيار للمشاريع القائمة وقسائم المواطنين، وبجهد مضاعف وتنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والماء لإطلاق التيار للقسائم توفيرا للوقت والجهد على المواطنين. وأشار إلى ان المؤسسة ستستكمل الانتهاء من تشغيل 47 محطة فرعية بمشتملاتها والتي تغذي 1673 قسيمة تزامنا مع إيصال التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء لمحطتي التحويل الرئيسيتين A&D وإنهاء أعمال المحطات المتبقية قبل موعدها التعاقدي بتاريخ 14 يونيو المقبل.



وثمن العنزي جهود المختصين بوزارة الكهرباء والتعاون المميز الذي أبدوه مع إخوانهم من جهاز المؤسسة خلال الفترة الماضية من عمر المشروع.