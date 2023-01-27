

بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه أو دخلك، فإنه يمكنك كسب دخل إضافي مكون من 6 أرقام عبر العمل بشكل مؤقت من المنزل، ولكن لجعل هذا الحلم حقيقة، قد تحتاج فقط إلى اتصال إنترنت قوي ومجموعة مهارات مناسبة.



وبرز بعض من هذه الفرص، بعد أن أدى التبني الواسع النطاق للعمل عن بعد إلى خلق المزيد من الفرص للأشخاص للعثور على أعمال جانبية مرنة وذات رواتب عالية يمكنهم القيام بها عبر الإنترنت.



ووفقا لاستطلاع شركة LendingTree في ديسمبر 2022 شمل 2100 من البالغين في الولايات المتحدة، كان نحو 44% من الأميركيين ينغمسون في عمل جانبي، ارتفاعا من 12% في استطلاع لعام 2020.



وتحول المزيد من الناس بعيدا عن الأعمال الجانبية التي هي في الأساس وظائف مؤقتة انتشرت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ـ القيادة لشركة «Uber»، وتوصيل الطعام مع «Grubhub» ـ إلى السعي وراء الفرص المتطورة في «الخدمات الاحترافية» بدلا من ذلك، مثل برمجة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات التسويقية والتجارية.



ولمساعدة الأشخاص المهتمين بإنشاء عمل جانبي أو Side Hustles في العثور على أفضل الفرص عن بعد، حدد موقع Freelancer.com نحو 5 أعمال جانبية يمكن أداؤها من المنزل عند الطلب، استنادا إلى أكثر من 300000 إعلان طلب وظيفة منشور على قاعدة بياناتهم بين أكتوبر وديسمبر 2022.



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس الدولي في Freelancer.com سيباستيان سيسيليس إن سوق الإنترنت للمواهب التقنية المستقلة، على وجه الخصوص، «انفجرت» على مدار الشهور الاثني عشر الماضية على الرغم من استمرار التخفيضات الجماعية للوظائف في قطاع التكنولوجيا، وفقا لما ذكره لشبكة CNBC، واطلعت عليه «العربية.نت».



وأضاف سيسيليس أنه يمكن لبعض هذه الوظائف دفع ما يصل إلى 100 دولار في الساعة.



وتحتوي هذه الوظائف على العشرات من القوائم النشطة وتوفر فرصا عن بعد بدوام جزئي، وفيما يلي 5 من الأعمال الجانبية الأكثر ربحا والأكثر طلبا، والتي يمكن القيام بها من المنزل:



1 ـ مطور مواقع ويب براتب سنوي يتراوح بين 63 و142 ألف دولار.



2 ـ مطور تطبيقات موبايل براتب سنوي يتراوح بين 56 و145 ألف دولار.



3 ـ مطور ألعاب براتب سنوي يتراوح بين 56 و258 ألف دولار.



4 ـ مصمم صور ومواقع براتب سنوي يتراوح بين 75 و263 ألف دولار.



5 ـ محترف تشفير براتب سنوي يتراوح بين 101 و219 ألف دولار.