مصادر لـ «الأنباء»: مهام اللجنة لن تقتصر على الصف الثاني عشر فقط بل تشمل الصفين العاشر والحادي عشر



عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني مذكرة كان قد تقدم بها وكيل وزارة التربية بالتكليف السابق فيصل المقصيد، تتضمن تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراقبة الامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الهدف من اللجنة متابعة ومراقبة سير الامتحانات والحد من ظاهرة الغش، مشيرة إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات تعد سببا رئيسيا في الإخلال بالعملية التعليمية وهدم أحد أركانها الأساسية وهو ركن التقويم، إذ يعد الغش في الامتحانات بمنزلة تزييف لنتائج التقويم مما يضعف من فاعلية النظام التعليمي ككل ويعوقه عن تحقيق أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها. وأوضحت أن اللجنة ستكون برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني وعضوية كل من:



٭ وكيل وزارة التربية - رئيس عام الامتحان



٭ الوكيل المساعد للتعليم العام



٭ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي



٭ الوكيل المساعد للشؤون القانونية



٭ ممثل عن وزارة الصحة



٭ ممثل عن وزارة الداخلية



٭ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة



٭ ممثل عن وزارة الإعلام



٭ ممثل عن وزارة الداخلية



٭ ممثل عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وتضمنت المذكرة ضرورة ألا تقل درجة عضو هذه اللجنة عن درجة وكيل وزارة مساعد، وتبدأ أعمالها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022.



وتم تحديد مهام اللجنة في التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التالية:



1 - جمع المعلومات عن أساب ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات في المراحل الدراسية المختلفة وطرح التوصيات الملائمة لإنهائها.



2 - إعداد استبيانات واستطلاع رأي الميدان حول ظاهرة الغش وأثرها على الفرد والمجتمع.



3 - وضع آلية لمحاربة الغش عن طريق التركيز على الحملات الإعلامية، ووضع خطة توعوية تربوية لتوعية المجتمع وأهل الميدان التربوي من أخطار تلك الظاهرة.



4 - بحث الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الغش.



5 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة مقترح قطع الإرسال عن الهواتف الذكية أثناء الامتحانات في محيط لجان السير.



6 - وضع الضوابط الصحية والطبية اللازمة لأجهزة التشويش ومنع الإرسال في مقار لجان الاختبارات، ومتابعة قضية سماعات الغش.



7 - التنسيق مع وزارة التجارة لمتابعة ورصد الشركات والمواقع التي تعمل في مجال تداول أدوات الغش وغلقها.



8 - النظر في وثائق المراحل التعليمية. الجزء الخاص بلائحة الغش في الامتحانات كي تتواءم مع التقدم التكنولوجي.



9 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الشكل الحالي لورقة الامتحان بما يضمن عدم تداولها وصعوبة تسريبها.



10 - العمل على وضع الخطة النهائية لمعالجة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات.



وبينت المصادر أن مهام اللجنة لن تقتصر على الصف الثاني عشر فقط، بل تشمل طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، لافتة الى انه التوجه في التوسع بعملية تدوير مديري المرحلة الثانوية، حيث سيكون التدوير من منطقة لأخرى ولن تكن في حدود المنطقة الواحدة.