أعمار المرضى الثلاثة تتراوح بين 55 عاماً و65 وجميعهم في حالة جيدة

الفتق أكثر من 8 سم يعتبر معقداً بسبب حدوث تباعد العضلتين الرئيسيتين في جدار البطن الأمامي



كشف اختصاصى الجراحة العامة بمستشفى الصباح د. محمد السليمي عن نجاح 3 عمليات إصلاح فتوق معقدة وكبيرة بأسلوب فصل أعضاء جدار البطن «component separation» في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الفتق أكثر من 8 سم يعتبر معقدا بسبب حدوث تباعد العضلتين الرئيسيتين في جدار البطن الأمامي «rectus abdominus muscles».



وأضاف أن أي فتق 8 سم وما فوق يصعب معه تقارب العضلتين بإجراء عمليات الفتق المعتادة لإصلاح هذه الأنواع من الفتق بشكل صحيح، مبينا أن تقريب هذه العضلات يحتاج إلى عملية معقدة، وهي فصل أعضاء جدار البطن، وتوجد طرق كثيرة لفصل مكونات أو أعضاء جدار البطن، مثل العملية الذهبية «posterior rectus sheath componen»separation with tranversus abdominus release «TAR».

وقال السليمي إن العمليات الثلاثة أجريت لـ3 مرضى، الأولى أنثى تبلغ من العمر ٥٥ عاما، كانت قد أجرت بالسابق عملية إصلاح فتق سري وتغيير مسار ثم حدث لها فتق سري متكرر كبير بالحجم وتم إجراء عملية فصل أعضاء جدار البطن مع شد البطن لها، أما المريض الثاني فهو يبلغ من العمر ٥٥ عاما كان قد اجري له بالسابق عملية استئصال قولون بفتح بطن خارج الكويت ولديه فتق كبير 8 سم بالحجم وتم إجراء العملية له، أما المريض الثالث فهو يبلغ من العمر 65 عاما كان قد اجري له عملية استئصال الغدة الكظرية خارج الكويت تسببت له بحدوث فتق كبير 10 سم وتم إجراء عملية جراحية فصل الأعضاء له.



وذكر السليمي أنه تمت مراجعة المرضى بعد أسبوعين، وبعد شهر من العمليات، والمتابعة أثبتت أن كل شيء ممتاز، مشيرا إلى أن هذه العمليات المعقدة في العادة كان يتم إجراؤها خارج الكويت، عن طريق العلاج بالخارج، أو عن طريق جراح زائر لأن هذه عمليات معقدة جدا، ولكن بفضل الله لدينا في مستشفى الصباح التقنيات الحديثة التي تمكننا من إجراء مثل هذه العمليات.



ووجه السليمي الشكر الى وزير الصحة د. أحمد العوضي، ووكيله د. مصطفى رضا، على المجهودات الكبيرة التي يقومان بها في سبيل توفير الدعم اللازم والتقنيات الحديثة لمستشفيات وزارة الصحة، مثمنا دور رئيس قسم الجراحة في مستشفي الصباح د. أوس لدعمه اللامحدود والفعال لأطباء القسم.