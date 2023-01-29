

أطاح مان سيتي بضيفه أرسنال متصدر الدوري من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب «الاتحاد» في مانشستر وبلغ الدور الخامس.



وسجل المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.



وأضاف سيتي أرسنال إلى قائمة ضحاياه وتحديدا القطب الثاني للعاصمة لندن تشلسي بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة في الدور الثالث.



وحقق مان سيتي الاهم أمام أرسنال في ظل الصراع المثير بينهما على لقب الدوري.



ويتصدر أرسنال الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مان يونايتد، الجار اللدود لسيتي، معيدا الفارق الى خمس نقاط بينه وبين رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مع مباراة أقل لفريق مواطن الأخير ميكيل أرتيتا.



وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة إلى 15 فبراير المقبل، وبالتالي فإن فوز سيتي سيمنحه زخما معنويا هائلا قبل مواجهتهما الاولى في الدوري على ملعب الإمارات والثانية في 26 أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.



كما تأهل ليستر سيتي إلى ذات الدور بعد فوزه ١-٠ على وال سال، ونجح ليدز بعبور ستانلي بنتيجة ٣-١.



وفي ذات البطولة، يحل اليوم ليفربول ضيفا على برايتون.