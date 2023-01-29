وجّـه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصاديــة والاستثمار عـن أسبـاب تأخير تقييم وترسية الممارسة الخاصة بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة.



ونص السؤال الذي قدمه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار على الآتي:



أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مطلع العام 2022، القرار الإداري رقم 5 لسنة 2022، بتشكيل لجنة تحقيق في الأسباب التي أدت إلى تأخير تقييم وترسية الممارسة رقم (ع) 7-2019/2020 المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة والقرارات اللاحقة بشأن تمديد فترة عمل اللجنة، ولما كانت هناك أهمية بالغة لأعمال هذه اللجنة، بهدف تقصي الحقائق بشأن تلك الممارسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - تاريخ رفع اللجنة تقريرها وتوصياتها بشأن الأعمال الموكلة إليها.



2 - ما خلصت إليه من حقائق بهذا الشأن.



3 - الإجراءات التي اتخذت حيال توصيات اللجنة منذ تاريخ رفعها تقرير الأعمــــال حتى تاريخ ورود هذا الســـؤال.