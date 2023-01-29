وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعيـــة والتنمية المجتمعيــــة ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن مركز إيواء المعنفات، ونص السؤال على ما يلي:



مركز إيواء المعنفات، ما هو إلا ضرورة ملحة في ظل تزايد وتصاعد ممارسات العنف ضد المرأة، وفي ظل عدم وجود تدخل جاد لحل مثل هذه الظاهرة أو الحد منها، لذا يرجى إفادتي وتزويـــدي بالآتـــي:



- هل افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية وإداراتها المختصة مركز إيواء المعنفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتاريخ افتتاح المركز، وسعته الاستيعابية ووسائل الحماية والخدمات التي يوفرها، وإذا كانت الإجابة النفي:



1- فما سبب عدم افتتاح المركز حتى تاريخه؟



2- ما موعد افتتاح المركز؟



3- ما الخطة المعتمدة لافتتاح المركز بأقرب فترة زمنية ممكنة؟



4- ما البديل عن المركز في الوقت الحالي؟ وهل يفي بالغرض المعد من أجلـــه؟