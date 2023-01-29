وجه النائب د.محمد المهان سؤالا مشتركا إلى 9 وزراء بشأن إجراءات وزاراتهم والجهات التابعة لهم لتعيين غير الكويتيين من أم كويتية، والوزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ونص السؤال على ما يلي:



استنادا إلى المرسوم رقم (17) لسنة 2017 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 في شأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما إجراءات وزاراتكم والجهات التابعة لكم لتعيين غير الكويتيين من أم كويتية؟



2- هل كانت هناك تعيينات لأبناء غير كويتيين من أم كويتية منذ صدور المرسوم المذكور وتعميم ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بعدد الذين عينوا وتاريخ تعيينهم.