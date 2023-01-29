دارين العلي



أشاد السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي بالتصميم الجديد للزي الرسمي الجديد لموظفي الخطوط الجوية الكويتية الذي أطلق في احتفالية «إطلالة الطائر الأزرق»، بتوقيع مصمم الأزياء الإيطالي إيتوري بيلوتا.



وأكد بالدوتشي «أنها المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع مصمم إيطالي»، لافتا إلى أن «تصاميم بيلوتا التي كشف عنها أخيرا، بدأ العمل على إنتاجها وسترتديها أطقم الخطوط الكويتية في وقت قريب جدا هذه السنة».



وأضاف ان «بيلوتا تعامل فيما مضى مع كبرى شركات الطيران الدولية، بما في ذلك طيران الاتحاد الإماراتي، والإيطالية، والخطوط الجوية التركية، وأخيرا الخطوط الكويتية»، معتبرا أن «اختيار الخطوط الجوية الكويتية لمصمم إيطالي، يعكس مدى قوة ومتانة العلاقة بين بلدنا والخطوط الكويتية التي تسير حاليا 6 رحلات أسبوعيا، منها 3 رحلات إلى روما و3 رحلات إلى ميلانو، وهذا الأمر ممتاز بالنسبة لشعبي البلدين».



وردا على سؤال عن عدد الكويتيين الذين يزورون بلاده، قال السفير الإيطالي: «أصدرنا نحو 25 ألف تأشيرة سياحية خلال العام الماضي».



الجدير ذكره أن مصمم الأزياء إيتوري بيلوتا، يتتبع جذور تدريبه في الأزياء الراقية، في مشغل دار لانسيتي التاريخي في روما، ولاحقا في مشغل Raffaella Curiel في ميلانو.



وقد أسس بيلوتا لاحقا مشغله الخاص والعلامة التجارية التي تحمل اسمه وظهرت لأول مرة في عام 2005 بمجموعة تم تقديمها في تقويم أسبوع الموضة في روما.