تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بشمول الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بالكادر الذي تم إقراره لنظرائهم العاملين بوزارة التربية، ونص الاقتراح على ما يلي:



صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2019 بإقرار كادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية وشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، إلا أن هذا القرار لم يشمل العاملين في هذه التخصصات نفسها بباقي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، رغم أن دورهم لا يقل أهمية عن دور زملائهم بوزارة التربية، ولتحقيق المساواة بين العاملين في التخصصات ذاتها بغض النظر عن جهة العمل، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«إصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية بشمول الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة - خارج وزارة التربية - بالكادر الذي تم إقراره لنظرائهم العاملين بوزارة التربية من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 16 لسنة 2019، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بينهم.