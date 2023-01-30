وجّه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن شروط وضوابط قبول حملة البكالوريوس من داخل الكويت في برامج الابتعاث الخاصة بالماجستير، ونص السؤال على الآتي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل تمتنع وزارة التعليم العالي عن قبول الطلبة من حملة شهادات البكالوريوس خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة في الكويت في برامج الابتعاث الخاصة بمرحلة الماجستير عند حصولهم على قبول من جامعات معتمدة من الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بأسباب ذلك.



2 - هل قبل الطلبة من حملـة شهــادة البكالوريوس من خريجي الجامعات خارج الكويت بالبرامج نفسها الواردة في الفقرة الأولى من السؤال أعلاه؟ إذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بأسباب ذلك.



3 - الشروط والضوابط المتعلقة بقبول الطلبة من حملة شهادة البكالوريوس داخل الكويت في برامج الابتعاث الخاصة بالماجستير التابعة لوزارة التعليم العالي.