وعدت مصادر برلمانية المواطنين السوريين بانخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية، وذلك في حال إقرار مشروع قانون لإلغاء الضرائب عن عدد من المواد الغذائية الأساسية.



ونقل موقع «الوطن» الموالي عن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب محمد رعد أنه سيتم إعفاء المواد المستوردة وهي القمح والسكر الخام حصرا والزيت النباتي الخام وبذور الصويا والخميرة الجافة من كل الضرائب التي تشكل 12% من تكلفة كل مادة من هذه المواد باستثناء الرسوم الجمركية، وفق مشروع القانون الخاص بذلك الذي يناقش حاليا في اللجنة.

وأكد أنه في حال إقرار المشروع، سوف يسهم في تخفيض أسعار هذه المواد التي تضمنها بنسبة تتراوح بين 8 و9%، إضافة إلى انعكاسها على تخفيض أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه المواد مثل الحلويات التي تدخل مادة السكر في مكوناتها الأساسية من دون أن يذكر نسبة الانخفاض، باعتبار أن هناك منتجات أخرى تدخل في صناعة الحلويات.



وأشار إلى أن مشروع القانون تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب إلا أنه تمت إعادته إلى اللجنة بناء على طلب الأعضاء بإضافة مواد أساسية أخرى مثل الأرز.