قدم النائب د.مبارك الطشة اقتراحا برغبة لتأجيل أقساط القروض الإسكانية للمواطنين المخصص لهم في ضواحي مدينة المطلاع، والاستمرار في صرف بدل الإيجار المستحق، واستكمال الخدمات والمرافق الأساسية وتشغيلها. وجاء في نص الاقتراح إن المواطنين الذين خصصت لهم قسائم سكنية في بعض ضواحي مدينة المطلاع السكنية يعانون من غياب المرافق الرئيسية، وفي مقدمتها عدم توصيل التيار الكهربائي والمياه العذبة وإنارة الشوارع وغيرها، فضلا عن عدم استكمال الخدمات اللازمة والضرورية مثل المخافر والمدارس والمستوصفات وأفرع الجمعيات التعاونية.



ومما لا شك فيه أن كل تلك العوامل تمثل عوائق حقيقية من شأنها أن تعطل وتؤخر الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وتحول بالتالي دون انتقالهم للسكنى في المنازل المخصصة لهم، ما يعني بالتبعية، استمرارهم في دفع إيجارات مساكنهم الحالية، وهو الأمر الذي يفاقم معاناتهم المعيشية ويفرض عليهم أعباء مالية لا قبل لهم بتحملها، وما يزيد الوضع سوءا أن موعد بدء الاستقطاع لسداد أقساط القرض الاسكاني سيحل في مارس المقبل.



ونظرا لكل ما تقدم، واستشعارا لمعاناة المواطنين، وتلمسا لاحتياجاتهم الضرورية، وأسوة بما تحقق للمواطنين المخصص له من قسائم في غرب عبدالله المبارك ومناطق أخرى، وتحقيقا للمساواة والعدالة، أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «توجيه بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأجيل أقساط القروض الإسكانية للمواطنين المخصص لهم في ضواحي مدينة المطلاع، والاستمرار في صرف بدل الإيجار المستحق، إلى حين توصيل التيار الكهربائي وشبكة المياه والصرف الصحي واستكمال الخدمات والمرافق الأساسية وتشغيلها».