وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د.أماني بوقماز بشأن نفق دروازة العبدالرزاق، ونص السؤال على ما يلي: ظل العمل في نفق «دروازة العبدالرزاق» متوقفا لمدة طويلة على الرغم من تدخل الجهات الحكومية ومجلس الوزراء، وموقعه الحيوي والتاريخي ووجوده في قلب منطقة العاصمة، وفي منطقة الازدحام المروري والأنشطة التجارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من جميع الدراسات والتقارير الخاصة بالنفق المعمارية والإنشائية، والملاحظات التي أدت إلى إغلاقه وتوقف العمل فيه.



2- صورة ضوئية من محاضر التحقيق الخاصة بتــوقف المشـــــروع -إن وجدت-، وأسباب التوقف، وهل توجد مشاكل تتعلق بالإنشاءات وأنظمة السلامة؟ كما يرجى تزويدي بالمحاضر أو التحقيقات التي أدت إلى التوقف.



3- هل توجد أي دراسات أو توصيات خاصة ببعض الجهات عرضت على لجنة الخدمات الحكومية في مجلس الوزراء حول نفق الدروازة؟ إن كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



4- ما التكلفة المالية للدراسات والمناقصة الخاصة بنفق الدروازة والتصورات المستقبلية؟