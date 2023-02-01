وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض بشأن عقد إنجاز وصيانة مقر هيئة أسواق المال، ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي توقيع عقد إنجاز وصيانة مقر هيئة أسواق المال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى الصلاحية المالية والقانونية لمجلس مفوضي الهيئة الذي انتهى مرسوم تعيينه في 7 سبتمبر 2022 في ترسية وتصميم وإنجاز وصيانة مناقصة بهذا الحجم من حيث القيمة والتكلفة؟



2-هل يعد ذلك ضمن العاجل من الأمور خصوصا أن الدولة تتجه نحو تخفيض التكاليف؟



3- هل يوجد شبه تعارض مصالح بين أحد أعضاء لجنة الترسية أو القطاع المعني بالمتابعة مع الشركة المنفذة؟



4- هل يتوافر لدى الهيئة خطة لاستيفاء جميع المتطلبات المالية لإنجاز هذا المشروع؟