في إطار دعم المؤسسات الكويتية للبرامج التعليمية لفئة الصم داخل الكويت اختتمت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية ومقرها العديلية، بالتعاون مع المشايخ والاساتذة في الأنشطة الدعوية والشرعية، الدورة النوعية لتعليم القرآن الكريم وسلسلة من الدروس والشروحات العلمية المعتمدة لشريحة الصم والبكم داخل الكويت، وذلك بالتعاون مع إدارة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.



وقال مدير المشروعات الكبرى بالجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د. بسام الشطي: إن الدورة التي أُقيمت بمسجد الحافظ أبو بكر الإسماعيلي بمنطقة الصليبخات. اشتملت على تحفيظ المشاركين سورة الفاتحة وشرح معانيها، بالإضافة إلى سور مختارة، منها سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، إلى جانب تزويدهم بدروس حول اسباب نزول السور وبيان فضائلها.

وأوضح الشطي أن الدورة التي دشنتها الجمعية شهدت تفوقاً ملحوظاً لنحو 19 عشر طالباً مشاركاً، مبينناً أن الهدف من تلك الدورة هو إيجاد فرص للتواصل الجاد بين "الوقف الإنساني" ومختلف الشرائح المجتمعية وفي مقدمتهم إخواننا من ذوي الهمم العالية.

مضيفاً أن التواصل مع تلك الفئة يكون من خلال فتح قنوات حوارية وتواصل ثقافي، وتأسيس علمي معتمد، يساهم في تنميتهم وإكسابهم مهارات التحدي وتزويدهم بالمعلومات والآداب والقيم الشرعية السليمة بأيسر الطرق، والسعي إلى محاولة دمجهم كشريحة مهمة وفاعلة في المجتمع، مؤكداً أن الجمعية تعد صاحبة السبق في تدشين مثل هذه الدورات من داخل مؤسسات العمل الخيري والإنساني.

كما أشار الشطي إلى أن تلك الدورة ما هي إلا خطوة من خطوات تفعيل غايتنا المتجددة في صناعة المناخ الثقافي الإسلامي، والتوعية الهادفة لجميع الفئات بهدف بناء جيل مسلم رشيد مستقيم يحب دينه ووطنه والاستقامة على وسطية الدين ليشارك في عملية البناء والتطور والنهضة في رؤية واضحة وتحقيق أهداف الدولة الكبرى. ويكونوا صمام أمان ولبنات صالحة ومصلحة ومنتجه ومخلصة

في مجتمع آمن مثقف وواعي.