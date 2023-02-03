عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة إدارة العقود الخاصة في وزارة الصحة مريم الشهاب عن التنسيق مع وزارة الداخلية للربط الإلكتروني بين الجهتين فيما يخص استخراج صحيفة «الحالة الجنائية» للمعينين الجدد من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية الذين تم التعاقد معهم خارجيا.



وبينت في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا الربط يهدف إلى تطوير العمل وسرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد وإلغاء النظام الورقي واعتماد «البصمة إلكترونيا» لتسهيل الإجراءات على المتعاقدين الجدد.



وكشفت عن استحداث موقع مخصص لتنفيذ آلية «البصمة الإلكترونية» للمعينين الجدد بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية العقيد سعدون البرغش، مشيدة بجهودهم لتذليل جميع العقبات بهذا الشأن. ولفتت إلى أن النظام السابق كان يستغرق الوقت والجهد، حيث كان يمنح للشخص المتعاقد كتاب رسمي صادر من وزارة الصحة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ بصمة الشخص ومن ثم موافاة الوزارة بصحيفة الخالة الجنائية الخاصة به والإفادة بأنه لا حكم عليه حتى نتمكن من استكمال إجراءات التعاقد ومنح الإقامة الحكومية، والذي كان يستغرق كثير من الوقت والجهد ويتطلب تردد أصحاب العلاقة بين وزارتي الصحة والداخلية عدة مرات من اجل إنهاء الإجراءات.



وبينت أن هذا يأتي في إطار توجه وزارة الصحة لتفعيل الحكومة الإلكترونية والتنسيق بين وزارات الدولة وجميع الجهات المختصة إلكترونيا.



وعن التعاقد المحلي، أكدت الشهاب على أن استخراج صحيفة الحالة الجنائية تكون عبر برنامج «سهل» بدون أي كتب من وزارة الصحة.