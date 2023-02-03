قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بشأن إعداد خرائط استثمارية توضح فرص الاستثمار الاقتصادية المتاحة في الكويت بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، جاء في مقدمته ما يلي:



تعتبر زيادة معدلات النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الصادرات ورفع مستويات التشغيل وتقليل معدلات الفقر من أبرز أهداف الخطط الإنمائية في الدول النامية.



وتحرص الدول على تقديم كل أشكال الدعم الفني والمؤسسي اللازم لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال إعداد ما اصطلح على تسميته «خرائط الاستـثـمــار Investment Map» أو «خرائط الفرص الاستثمارية Investment Opportunities Map» التي تعرض الفرص الاستثمارية الكامنة موزعة حسب حجم المشروعات والقطاعات الرئيسية والفرعية أو المنطقة الجغرافية. ونظرا لأهمية خرائط الاستثمار كأداة تنموية وتخطيطية ودورها في تمكين الدول من تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية والتنموية المستدامة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «قيام الدولة بإعداد خرائط استثمارية تفصيلية لفرص الاستثمار المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت».