عقدت لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التاسع والعشرين، عبر الاتصال المرئي، وذلك بحضور وكلاء ونواب الوزارات والهيئات المعنية بمواضيع البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، وخالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون.



تمت خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالجوانب المشتركة بين دول المجلس لتعزيز التعاون وتنمية قطاعي البريد والاتصالات. حيث تم الاطلاع على مقترح خطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، ومبادرة المملكة العربية السعودية للجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي.



كما ناقشت اللجنة النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، والإطار الاسترشادي لحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول المجلس.



بالإضافة للاطلاع على آخر تطورات تخفيض أسعار التجوال بدول المجلس، وتقارير دول المجلس بشأن مستجدات التواصل مع كبرى الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت.