أكد رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله أن زيادة أعداد المشاركات سواء على مستوى المدارس أو الأفراد في جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم دليل على نجاحها وتحقيق أهدافها لإيجاد خطوات منظمة ومتكاملة لتحقيق الأهداف التعليمية وجعلها أكثر كفاءة وتوفيرا للوقت والمجهود.



وقال النصرالله في بيان صحافي عقب اجتماع موسع لأعضاء لجنة التحكيم مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا التعليم في نسخته الثالثة وجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم في نسختها الثانية والتي تقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي خلال مارس المقبل، إن تطور العملية التعليمية يرتكز على زيادة التفاعل بين الطالب والمعلم عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية التي تساعد في تحقيق التعلم وهو ما تسعى الجائزة لتحقيقه من خلال المنافسة الشريفة.



وأوضح أن التعليم يعد من أهم المنظومات التي تقوم عليها أي دولة في العالم وأحد الأسباب الرئيسية للتقدم والنمو وأن الاهتمام بالمنظومة التعليمية وجعلها من الأولويات يساعد في بناء حاضر ومستقبل مشرق يدفع بها نحو التقدم والرقي، من خلال إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية، خاصة بعد أن أصبحت التكنولوجيا من أهم المقاييس لتقدم الدول والأمم.



من جانبه، قال عضو لجنة التحكيم د.حسين فولاذ إن الجائزة تحظى باهتمام كبير من الأوساط التعليمية، موضحا أن أعداد المتقدمين في تزايد يوميا، والجائزة تشهد تنافسا بين الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم والمدارس والكليات والطلبة.



وأعلن فولاذ أن باب التقديم للجائزة سيتم غلقه منتصف فبراير، داعيا المدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات وثنائية اللغة إلى التقديم في الجائزة، مشيرا إلى أن مدارس الكويت تشهد تطورا تكنولوجيا كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا والتي تطلبت تطبيق التعليم عن بعد، وممارسة التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية.



وأفاد بأن أزمة «كورونا» وضعت حجر الأساس لكيفية التعامل في الأزمات وأهمية التطوير التكنولوجي في جميع المجالات وذلك لضمان حياة صحية سليمة، لافتا إلى أن جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والتميز التكنولوجي في مجال التعليم وغرس ثقافة التعليم الإلكتروني، وتحفيز المؤسسات التعليمية على تصميم وتطبيق محتويات إلكترونية متميزة، وخلق بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتطوير التعليم تكنولوجيا وإثراء عملية إنتاج المحتوى الإلكتروني والكتب التفاعلية، وتعزيز معايير الجودة والإبداع والتميز التكنولوجي.



بدوره، أكد عضو لجنة التحكيم د.حسن بوعباس أن هناك عددا كبيرا من المشاركات في الجائزة حتى الآن ومنها ما هو متميز وفيه إبداع وأفكار مبتكرة، مضيفا أن التقييم لن يكون سهلا فكلما تقاربت المستويات كلما كانت مسؤولية التحكيم أكبر ولذلك قامت لجنة التحكيم بوضع عدد من المعايير سيكون التقييم على أساسها.