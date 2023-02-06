

أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرسمية لمهرجان «فبراير الكويت 2023» الذي تنظمه شركة «روتانا» على مدار شهر فبراير الجاري بمشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعالم العربي في مسرح «الأرينا كويت» بمول 360 احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت.



وتفخر «زين» بدعمها الاستراتيجي لهذا المهرجان الوطني منذ نشأته انطلاقا من التزامها بالتواجد الرئيسي والفعال في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تصاحب المناسبات الوطنية للكويت في شهري فبراير ومارس من كل عام، خاصة أن الجمهور الكويتي ينتظر هذا الحدث الوطني الضخم كل عام كونه يستقطب كوكبة من نجوم الغناء الكويتي والخليجي والعربي.



وتحرص «زين» على مشاركة الشعب الكويتي فرحة وبهجة الأعياد الوطنية من خلال دعمها للعديد من البرامج والفعاليات التي تعكس حب الكويتيين لوطنهم في هذه المناسبة الغالية من كل عام، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 62 لليوم الوطني والـ 32 للتحرير.



ويستضيف مهرجان «فبراير الكويت 2023» العديد من الحفلات التي تقام على مدار شهر فبراير الجاري، وذلك ابتداء مع حفل الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري الذي أقيم الجمعة 3 الجاري، وحفل «فنان العرب» محمد عبده الذي أقيم أمس الاول السبت.



كما يستضيف المهرجان حفل الفنان مطرف المطرف والفنانة أنغام الخميس 9 الجاري، وحفل الفنان ماجد المهندس والفنانة نانسي عجرم يوم الجمعة 10 الجاري، وحفل الفنان أصيل أبوبكر والفنانة نوال الكويتية يوم الخميس 16 الجاري، وحفل الفنان عبدالله الرويشد والفنانة أليسا يوم الجمعة 17 الجاري.



وترسخ هذه المشاركة جهود «زين» الحثيثة في تحقيق المشاركة الفاعلة بالمجتمع، حيث تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فهي حريصة على الدعم المتواصل والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمناسبات الوطنية.



وأكدت «زين» على حرصها مشاركة الشعب الكويتي احتفالاته وأفراحه في هذه الأجواء الوطنية، مشيرة إلى أنها تضع بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني في الفترة المقبلة، وتأتي رعايتها الرسمية لهذا المهرجان الوطني من منطلق إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص، وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته.