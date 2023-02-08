نسعى لإعادة تأهيل المواطن وإكسابه مهارة حرفية فنية وإعادة دمجه في المجتمع بصورة لائقة



أسامة أبوالسعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الثقافية طراد العنزي أن «الأوقاف» هي وزارة الأمن الاجتماعي مما أضاف لها واجبات عظيمة وأعباء تقتضي الاجتهاد نحو خدمة المجتمع إيمانا بدورها المجتمعي المهم تجاه أفراد المجتمع وتنميته المستمرة، والسعي الدائم نحو إيجاد العلاج الشامل لقضايا المجتمع.



وقال العنزي، في الكلمة التي ألقاها في الحفل الختامي للنشاط الرياضي لنزلاء الحاضنات والورش الحرفية بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية الذي أقيم صباح الثلاثاء في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بمنطقة الصليبية لدورة نهائي كرة القدم في المراكز التابعة لإدارة التأهيل والتقويم في المؤسسات الإصلاحية، حيث أقيم النهائي لنزلاء الإرشاد والتأهيل، موضحا ان افتتاح الحاضنات والورش الحرفية في المؤسسات الإصلاحية يعد إحدى ثمرات التعاون ونتاج الشراكة العميقة بين مؤسسات ووزارات الدولة الرسمية والتي حملت على عاتقها العناية والاهتمام بإصلاح الفرد والذي يعد إحدى ركائز وأعمدة الأسرة الكويتية.



وأفاد العنزي خلال جولته التفقدية في المراكز التابعة لإدارة التأهيل والتقويم في مبنى المؤسسات الإصلاحية بأن هدفنا بناء الإنسان وإعادة تأهيله وتقويمه ليصبح فردا صالحا في المجتمع إنما هو تجسيد لحرص الدولة على حماية أبنائها ورعايتهم وهم في أسوأ الظروف. وأضاف: لقد قمنا بإعادة تأهيل الحاضنات والورش الحرفية واستئناف العمل بها بالتعاون مع «المؤسسات الاصلاحية» وتشغيلها.



وثمن العنزي جهود قيادات المؤسسات الإصلاحية ومديرهم العميد فهد العبيد والقيادات التابعة للمؤسسات الإصلاحية والأفراد للمساهمة في تحقيق ما نصبو إليه، وبما يحقق أهدافنا وتطلعاتنا نحو إعادة تأهيل المواطن وإكسابه مهارة حرفية فنية تسهم في علاجه وإعادة إدماجه في المجتمع بصورة لائقة، مبينا أنه تم وضع منهج حرفي للورش والحاضنات، ولم نغفل عن المنهج التربوي الذي أدرج تحت مقرر مهارات الحياة وذلك لإيجاد التوازن بين اكساب المهارة الحرفية والسلوك الاجتماعي القويم، فقد تنوعت الورش لتشمل العديد من المهارات اليدوية والفنية وفق منهج تدريبي حرفي خلال فترة زمنية تتناسب والمؤهل المراد الحصول عليه، ما يساهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة، كما زودت الوزارة هذه الحاضنات بالمواد الأولية والأجهزة والمعدات وبالمدربين الأكفاء بمختلف التخصصات لضمان بدء العمل بها على أكمل وجه بدعم من الأمانة العامة للأوقاف.



وفي الختام، كرم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الثقافية طراد العنزي ومدير عام إدارة المؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد الفريق الفائز في نهائي دوري كرة القدم لنزلاء الإرشاد والتأهيل.