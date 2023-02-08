عدم تفعيل الشكاوى بحق الطلبة نتيجة آرائهم عبر «التواصل الاجتماعي» والاكتفاء بالنصح والإرشاد

طلبة الجامعة على قدر كبير من المسؤولية ونتعامل مع عدد قليل من القضايا السلوكية واللفظية

مكافأتان خلال الفصل الدراسي «التفوق المقطوعة» وهي فصلية وأخرى لأوائل المتفوقين

غير صحيح خضوع التشغيل الطلابي للواسطة والمحسوبية ونتبع مبدأ الشفافية والمساواة بين الجميع

إعداد برامج توعوية للطلبة لتأصيل الوحدة الوطنية ونبذ الممارسات غير المقبولة

220 دارساً استفادوا من «صندوق الطالب» حتى يناير 2023

ثامر السليم

أكد عميد شؤون الطلبة أ.د.محمد الظفيري وجود 1300 مقيد من طلبة المنح بجامعة الكويت عبر اتفاقيات ثقافية لـ 50 دولة لدراسة البكالوريوس، مشيرا إلى أن الكويت تحرص على تعزيز علاقاتها الخارجية والتي توليها جامعة الكويت من خلال تطبيق الكثير من الاتفاقيات الثقافية.

وشدد في لقاء خاص مع «الأنباء» على اتباع مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الطلبة ما يشاع عن خضوع التشغيل الطلابي للواسطة أو المحسوبية، حيث يتم وفق آلية محددة، لافتا إلى أن طلبة جامعة الكويت على قدر كبير من المسؤولية، حيث يتم التعامل مع عدد قليل من القضايا السلوكية واللفظية خلال الفصل الدراسي.

وأعلن الظفيري عن السعي لعدم تفعيل الشكاوى بحق الطلبة نتيجة آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء بالنصح والإرشاد من منظور تربوي.

وذكر أن الطلبة المستفيدين من مكافأة صندوق الطالب حتى شهر يناير 2023 بلغ 220 طالبا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية وفيما يلي التفاصيل:

ما أبرز القضايا والشكاوى الطلابية التي تعاملت معها العمادة؟

٭ حرصت عمادة شؤون الطلبة على التعامل بشكل خاص مع جميع القضايا والشكاوى على الطلبة والتي كانت بسبب الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من منظور تربوي انتهت من خلاله إلى عدم تفعيل تلك القضايا مع النصح والإرشاد، كما أن العمادة لديها قسم مختص للقضايا والشكاوى يتلقى بشكل مستمر جميع الشكاوى الطلابية، ونؤكد أن طلبة جامعة الكويت على قدر كبير من المسؤولية، فالعمادة تتعامل مع عدد قليل من القضايا السلوكية واللفظية بين طلبة الجامعة خلال الفصل الدراسي.

رعاية المتفوقين

أين العمادة من رعاية الطلبة المتفوقين؟ وهل يتم حثهم وتشجيعهم؟

٭ تولي جامعة الكويت اهتماما كبيرا بالطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة تفوقهم الدراسي، حيث توجد مكافأتان، مكافأة التفوق المقطوعة وهي فصلية، ومكافأة أوائل الطلبة المتفوقين، وتحرص إدارة الشؤون الطلابية على نشر ثقافة أهمية التفوق وشروطه من خلال زيارة الفصول الدراسية للطلبة وكذلك نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر أسماء أوائل الطلبة المتفوقين وعمل حفل خاص بهم خلال الفصل الدراسي الثاني برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي سنويا.

ما الأسباب وراء تأخر صرف مكافأة التخصص النادر للطلبة؟

٭ تحرص عمادة شؤون الطلبة على صرف المكافآت في وقتها دون تأخر وندرك تماما أولويات والتزامات الطلبة، ونتابع باستمرار إجراءات الصرف من خلال متابعة الجهات المختصة.

الطلبة غير الكويتيين

من المستفيد من صندوق الطلبة؟ وكم عددهم؟

٭ تحرص جامعة الكويت على تخفيف الأعباء الدراسية لبعض الفئات من الطلبة الذين لا تشملهم المكافأة الطلابية من خلال إنشاء صندوق الطالب الذي يعنى باستقبال طلبات هذه الفئات وتشمل الطلبة غير الكويتيين الذين لا يتلقون مكافأة من قسم المنح الدراسية، حيث تتم دراسة بحث حالة وطلب مستندات خاصة وبعد استيفاء المتطلبات يتم قبول الطالب، وعددهم 220 طالبا حسب آخر إحصائية يناير 2023.

ما رأيك في المطالبات بعدم صرف المكافأة الطلابية لكافة الطلاب والطالبات وتخصيصها لمن هم بحاجة اليها فقط؟

٭ عمادة شؤون الطلبة تطبق القانون الصادر بشأن صرف المكافأة الطلابية لجميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، والنظام الحالي المتمثل في صرف المكافأة الطلابية لجميع الطلبة ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على أبناء الطلبة وأولياء أمورهم للتفرغ في تحصيلهم العلمي، وبالتأكيد هذا ينعكس بشكل مباشر على أداء الطلبة الدراسي ويحقق المتطلبات اللازمة لهم، حيث يرصد صندوق التكافل الاجتماعي ميزانية تقديرية للمبالغ المقدر صرفها من صندوق المكافأة الاجتماعية للطلبة المستحقين، لذلك فتعتبر المكافأة حقا من حقوق الطالب، كما أن احتياجات الطلبة الدراسية تتطلب ذلك.

من وجهة نظرك، ما دور إدارة الإرشاد الأكاديمي؟ وهل تقوم بدورها بالشكل المطلوب أم أن هناك أسبابا تدفع الطلبة للتأخر في التخرج؟

٭ تقوم إدارة الإرشاد الأكاديمي بعمادة شؤون الطلبة بإرشاد الطلبة، حيث يتمحور دورها حول قسمي الإرشاد والبحوث والدراسات والمختصين في إرشاد الطلبة في مرحلة الثانوية والطلبة المستجدين والمستمرين كذلك في جامعة الكويت من خلال عمل اللقاءات الإرشادية وزيارة الفصول الدراسية وعمل المعارض الإرشادية المختلفة وتنظيم زيارات طلابية على مدار العام الدراسي، بالإضافة إلى عمل العديد من استطلاعات الرأي ومسح للمجتمع الطلابي الأكاديمي حول أهم الظواهر الجامعية.

الشفافية والمساواة

كيف تردون على من يقول إن هناك واسطة ومحسوبية في التشغيل الطلابي، ويتم استبعاد المستحقين من التشغيل الطلابي؟

٭ تتبع عمادة شؤون الطلبة مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الطلبة وغير صحيح أن التشغيل الطلابي يقوم على الواسطة أو المحسوبية، بل إن عملية التشغيل الطلابي تتم وفق آلية محددة بالتنسيق بين عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الرعاية الاجتماعية ومراكز العمل المختلفة بجامعة الكويت، والهدف من التشغيل الطلابي بجامعة الكويت من خلال خلق فرص عمل للطلبة داخل الجامعة هو إعطاؤهم خبرات عملية، بالإضافة إلى دعم مركز العمل بكوادر طلابية شبابية تساعدهم على إنجاز أعمالهم.

يعاني العديد من الطلبة من ذوي الإعاقة من تذليل المصاعب والمعوقات أمامهم خاصة فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي، فأين دور قسم ذوي الإعاقة من هذه المشاكل؟

٭ لا شك أن عمادة شؤون الطلبة تولي أبناءها من فئة ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا وتوفر لهم كل الاحتياجات اللازمة، حيث يختص قسم ذوي الإعاقة التابع لإدارة الرعاية الاجتماعية بعمادة شؤون الطلبة بالطلبة من هذه الفئة، حيث يسهل على الطالب احتياجاته من خلال عمل تقارير صحية فصلية ترسل لأساتذة المقررات الدراسية تبين فيها احتياجات كل طالب من فئة ذوي الإعاقة، كما يقوم قسم ذوي الإعاقة بتوفير كل التسهيلات اللازمة للطلبة من أجهزة للمكفوفين والصم ومساعدة الطلبة من هذه الفئة في توفير مشرفين ومساعدين لهم في المحاضرات والاختبارات.

توعية نقابية

يحتاج الطلبة إلى توعية نقابية، فهل لعمادة شؤون الطلبة دور في هذا الأمر؟

٭ لعمادة شؤون الطلبة دور في التوعية النقابية من خلال عمل ندوات واجتماعات مع القوائم الطلابية والجمعيات العلمية على مدار للعام، كما أنه جار إعداد برامج توعوية للطلبة من شأنها أن تأصل الوحدة الوطنية وتنبذ الممارسات غير المقبولة والتي تعكس أعراف المجتمع الكويتي الأصيل.

يلقي الكثير اللوم على قسم الأنشطة الثقافية والفنية في العمادة لقلة الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، فما ردك؟

٭ العكس تماما، فهناك العديد من الأنشطة تنظمها إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة على مدار العام الدراسي ما بين أنشطة طلابية وثقافية ومعارض تراثية وندوات توعوية، وأنشطة ومعارض فنية وللتصوير الفوتوغرافي ومسرح جامعي والمسابقات الدينية، والعديد من الأنشطة المتنوعة التي تستقطب الطلبة الموهوبين في جامعة الكويت، بالإضافة إلى نشاط اليونيسكو الطلابي والاحتفال بجميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والأدبية بجامعة الكويت.

الأنشطة الرياضية

هل هناك أنشطة رياضية تقوم بها العمادة؟ وما هي؟

٭ نعم هناك العديد من الأنشطة الرياضية التي تنظمها إدارة الأنشطة الرياضية على مدار العام الدراسي للطلاب والطالبات والعاملين بجامعة الكويت من بطولات تقام على مستوى جامعة الكويت وبطولات أخرى للهيئات والمؤسسات الحكومية وعلى مستوى دول مجلس التعاون كذلك، مثل بطولات كرة القدم وقدم الصالات والبادل وكرة الطاولة والكرة الطائرة والبولينغ، وبطولة الاسكواش والتنس الأرضي وكرة السلة وكرة السرعة والـ«ميني غول»، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الترفيهية المتنوعة، كما أن هناك مشاركة رياضية قادمة في قطر من خلال وفد من الجامعة من عمادة شؤون الطلبة وطلبة جامعة الكويت يشارك في الدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون والمقامة في الدوحة من 4 إلى 10 الجاري.

التبادل الطلابي

ما عدد الطلاب والطالبات ممن تشرف عليهم عمادة شؤون الطلبة ضمن المنح الدراسة ومن كم دولة؟ وهل من أنشطة تقام لهم؟

٭ لا شك أن الكويت تحرص على تعزيز علاقاتها الخارجية والتي توليها جامعة الكويت، ممثلة بعمادة شؤون الطلبة، أهمية كبيرة من خلال تطبيق الكثير من الاتفاقيات الثقافية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة من خلال التبادل الطلابي والمنح الدراسية، حيث توجد في جامعة الكويت منح ثقافية لـ 50 دولة لدراسة البكالوريوس بالإضافة الى وزارة الأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية واليونيسكو، و57 جهة مانحة لدراسة اللغة، وتتميز جامعة الكويت بعدد من العلاقات الثقافية الممتدة مع العديد من الدول من تعاون علمي وثقافي وأكاديمي وتبادل طلابي، حيث يبلغ عدد طلبة المنح ما يقارب 1300 طالب مقيد بجامعة الكويت، كما أن هناك قسم أنشطة للطلبة وقسم أنشطة للطالبات يتبع إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين وينظم أنشطة طلابية متنوعة على مدار العام الدراسي.