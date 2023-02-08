تؤكد الوزارة متابعة المجريات القانونية للحادثة والتواصل مع الموظف المعتدى عليه والاطمئنان على استقرار حالته الصحية

عبدالكريم العبدالله

تستنكر وزارة الصحة واقعة الاعتداء المؤسف على موظف إداري في مستشفى الرازي، وتؤكد على كامل دعمها لحفظ وحماية كامل حقوق العاملين في الوزارة.

وإذ تعرب الوزارة عن استنكارها لمثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة بعد التواصل مع الموظف والاطمئنان على حالته، تؤكد متابعة سير الإجراءات القانونية بما يحفظ حقه بعد التعدي عليه بآلة حادة أثناء أداء واجبه في شأن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمواعيد زيارة المرضى.

وفي هذا الصدد، تعرب الوزارة عن خالص تقديرها واعتزازها لجهود سائر كوادرها الطبية والفنية والإدارية، كما تؤكد على شديد حرصها على خلق بيئة عمل آمنة لأداء رسالتهم السامية على النحو المطلوب، كما تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام الى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بمواعيد الزيارة، حرصا على راحة وسلامة المرضى.