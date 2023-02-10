

برئاسة القائم بأعمال عمادة شؤون الطلبة د.محمد الظفيري، يشارك وفد جامعة الكويت الرياضي ممثلا بعمادة شؤون الطلبة إدارة الأنشطة الرياضية والذي يتكون من الطاقم الإداري وهم رئيس قسم الإشراف الرياضي (طلاب) طلال المعصب ويونس سكين، وطاقم المدربين عبدالله المطيري ووليد نصار وإبراهيم الشهاب ومحمد السماك ومغاث الأتاسي في الدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجامعة حمد بن خليفة بدولة قطر، خلال الفترة من 4 الى 10 فبراير 2023.



وأشاد رئيس الوفد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.محمد الظفيري بطلبة جامعة الكويت الموهوبين والمشاركين في البطولة، إذ حقق فريق جامعة الكويت لكرة الطاولة الميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول في البطولة، وضم الفريق كلا من الطالب عبدالوهاب أبل، والطالب عبدالعزيز الصقعبي، والطالب حمد الحميدان، والكابتن إبراهيم الشهاب، كما حصل فريق لعبة البادل المكون من الطالب يعقوب عادل الزكري، والطالب عمر عادل العون، والطالب فلاح العجمي، والطالب عبدالله المخيال، والمدرب إبراهيم الشهاب على المركز الثالث وبرونزية البطولة.



وأضاف د.الظفيري أن طلبة جامعة الكويت حققوا مراكز متقدمة ومميزة في البطولات الفردية كذلك، أولها بطولة السباحة، إذ حقق الطالب عبدالعزيز منذر (200 متر فراشة) الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول، فيما حصل الطالب عبدالرحمن بوغيث (50 مترا سباحة الفراشة) الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في البطولة.



وفي هذا الصدد، أكد د.الظفيري أن عمادة شؤون الطلبة تحرص دائما على المشاركة في الأنشطة الرياضية المحلية والدولية والعالمية، بهدف تحقيق مراكز متقدمة ترفع من خلالها اسم جامعة الكويت في المحافل الدولية.