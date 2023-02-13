القسم هو أحد المراكز التدريبية المعتمدة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية لتدريب أطباء البورد

وجود قسم الجلدية خارج نطاق مستشفى الجهراء يعد من أبرز معوقات العمل وأسباب المعاناة



كشف رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي عن أن القسم يعتبر احد المراكز التدريبية المعتمدة لاطباء البورد الكويتي لأمراض الجلدية واطباء العائلة من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية. واضاف د.العتيبي، في لقاء مع «الأنباء» أن القسم بمختلف عياداته استقبل خلال العام الماضي اكثر من 90 الف حالة يعاني أصحابها من امراض جلدية منها العادية ومنها المزمنة، مشيرا إلى أن القسم استقبل كذلك خلال الفترة الماضية عددا من الأطباء الاستشاريين الزوار ضمن برنامج وزارة الصحة وذلك لمعاينة الحالات الصعبة والنادرة في اقسام الجلدية. وأشار الى وجود معوقات يعاني منها القسم أبرزها وجوده خارج نطاق مستشفى الجهراء، اضافة الى ضيق مساحة القسم وعدم توفر عدد كاف من الغرف المعدة للاستخدام كعيادات او استخدامات علاجية تخصصية اخرى كالجراحة والليزر والعلاج الضوئي. وبين د.العتيبي ان القسم يعالج جميع الامراض الجلدية والتناسلية من خلال العيادات الطبية المتنوعة التي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين، مشيرا الى الرؤية المستقبلية للقسم تتمثل في أن يكون قسما متكاملا يوفر من خلال خدمات علاجية ذات جودة عالية تغطي جميع احتياجات المراجعين في محافظة الجهراء من علاجات للأمراض الجلدية واجراءات جراحية والعلاج بالليزر والعلاج الضوئي. في السطور التالية مزيد من التفاصيل.



هل لنا أن نتعرف على قسم الجلدية والفئات التي يخدمها؟



٭ قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء يخدم جميع المواطنين والمقيمين في محافظة الجهراء بغض النظر عن الجنس او العمر، حيث يقدم القسم خدماته العلاجية للأطفال والبالغين وكذلك الذكور والاناث.



كيف يتم استقبال المراجعين في عيادات الامراض الجلدية بمركز الجهراء الصحي؟



٭ يتم عن طريق تحويل وموعد الكتروني مسبق من قبل المركز الصحي الذي يتبع له المراجع، اما الحالات المترددة فيتم استقبالها من خلال موعد مسبق من قبل العيادة التي يتابع فيها المريض بحسب الحالة. وفيما يتعلق بالحالات التي تأتي للعيادة بتحويل عاجل سواء من المستوصف او الطوارئ فإنها تدخل وتعاين في اليوم نفسه.



أبرز المعوقات



ما أبرز المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قسم الجلدية لديكم في مستشفى الجهراء؟



٭ ابرز معوقات العمل تتمثل في وجود القسم والعيادات خارج نطاق مستشفى الجهراء مما يسبب صعوبة في التواصل مع اقسام المستشفى الاخرى، اضافة ضيق مساحة القسم وعدم توفر عدد كاف من الغرف المعدة للاستخدام كعيادات او استخدامات علاجية تخصصية اخرى كالجراحة والليزر والعلاج الضوئي، وكذلك عدم توافر مكاتب شخصية للأطباء في القسم.



وهل من مقترحات لتفادي تلك المعوقات؟



٭ المقترحات تتمثل في رفع مستوى الخدمة من خلال الانتقال إلى مستشفى الجهراء الجديد والعمل جنبا إلى جنب اقسام المستشفى الاخرى مما يساعد في تحسين جودة الخدمة المقدمة عن طريق تحسين العمل الجماعي، وزيادة عدد غرف عيادات الامراض الجلدية العامة والتخصصية المجهزة بصورة كاملة وحديثة، اضافة الى توفير عدد من غرف الجراحات الصغرى، والعمل على توفير وحدة العلاج الضوئي في القسم بكل أنواعها كذلك تطوير نظام الملف الالكتروني بحيث يصبح شاملا لكل الامور الطبية المتعلقة بالمريض مما يسهل على الطبيب المعالج مراجعة حالة المريض، والعمل على تطوير نظام التحويل الالكتروني بحيث يكون النظام قليل الاعطال ويتمكن من التواصل مع المرضى عن طريق الرسائل لتذكيرهم بالمواعيد.



ماذا عن الأمراض التي يعالجها قسم الجلدية؟



٭ يقوم قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء بعلاج جميع أنواع الامراض الجلدية ‏والتناسلية من خلال العيادات الجلدية العامة والتخصصية التي تعمل بشكل يومي في الفترة الصباحية.



كم عدد العيادات بقسم الجلدية في الجهراء؟



٭ هناك عدد من العيادات الجلدية التخصصية تعمل لخدمة المراجعين منها عدد 3 عيادات تخصصية لمرض الصدفية، وتقوم كذلك بعلاج حالات الصدفية المتوسطة إلى الشديدة، كما انها توفر أحدث ما توصل إليه العلم من الأدوية وبالأخص الأدوية البيولوجية والتي يتم إعطاءها تحت اشراف اطباء متمكنين من هذه الأدوية وعدد عيادتين لعلاج الشعر والتي يتم فيها علاج حالات الثعلبة الشديدة بأحدث الطرق العلاجية اضافة الى عيادة الحساسية التلامسية والتي يقوم الطبيب المختص من خلالها بعمل فحص الحساسية التلامسية لمعرفة المواد المسببة للحساسية وتجنبها، وعيادة علاج فرط التعرق، ويتم في هذه العيادة إعطاء ابر، وعيادتين جراحيتين لعمل خزعات الجلد التشخيصية وكذلك إزالة بعض اورام الجلد الحميدة والسرطانية كما تقوم عيادات الامراض الجلدية بالعديد من الإجراءات العلاجية الاخرى مثل الكي البارد، والكي الحار وحقن الجلد العلاجية لبعض الامراض.



ما عمل عيادات الليزر في القسم، وما الأمراض التي تعالجها تلك العيادات؟



٭ بداية وحدة العلاج بالليزر تتكون من 3 عيادات وتحتوي على العديد من أجهزة الليزر الحديثة، منها ليزر إزالة التصبغات الجلدية كالوحمات الداكنة والوشم وغيرها من تصبغات الجلد وكذلك ليزر الأوعية الدموية، والذي يقوم بإزالة وحمات الأوعية الدموية والدوالي السطحية، اضافة الى عيادة ليزر الأكزيمر، والذي يستخدم في علاج مرض البهاق وكذلك الصدفية.



آلية العمل



ماذا عن آلية العمل في قسم الجلدية؟



٭ يقوم اطباء قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء بإدخال حالات الجلدية الحرجة والشديدة في مستشفى الجهراء ومتابعتها حتى الخروج، وكذلك نقوم بعلاج ومتابعة الحالات في اجنحة المستشفى المختلفة عند ظهور مشاكل جلدية، وذلك عند طلب الخدمة من قبل اطباء الجناح المسؤول عن المريض.



هل لنا التعرف على إنجازات القسم؟



٭ بداية قسم الجلدية بمستشفى الجهراء هو أحد المراكز التدريبية المعتمدة من قبل معهد الكويت للتخصصات الطبية (KIMS) لأطباء البورد الكويتي لأمراض الجلدية وكذلك لأطباء البورد الكويتي لطب العائلة، ويستقبل قسم الامراض الجلدية والتناسلية في مستشفى الجهراء العديد من الأطباء الاستشاريين الزوار ضمن برنامج وزارة الصحة وذلك لمعاينة الحالات الصعبة والنادرة.



فما رؤيتكم المستقبلية لتطوير عمل قسم الجلدية في مستشفى الجهراء؟



٭ ان يكون قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء قسما متكاملا ويوفر خدمة علاجية ذات جودة عالية تغطي جميع احتياجات المراجعين في محافظة الجهراء من علاجات للأمراض الجلدية واجراءات جراحية والعلاج بالليزر والعلاج الضوئي وكذلك المساهمة برفع مستوى الوعي عند المواطنين والمقيمين في محافظة الجهراء بخصوص الامراض الجلدية الشائعة، وذلك بعمل محاضرات ونشاطات توعوية مثل يوم الصدفية العالمي ويوم البهاق العالمي ويوم الاكزيما العالمي وغيره من الانشطة.



أنشطة توعوية متنوعة يقدمها قسم الجلدية لأهل الجهراء





لدى سؤاله عن أبرز الأنشطة التوعوية التي يقدمها قسم الجلدية بمستشفى الجهراء خدمة للمراجعين في المحافظة، قال د.محمد العتيبي إن القسم نظم العديد من المؤتمرات العلمية والنشاطات العلمية والتوعوية في مركز الجهراء الصحي خلال العام الماضي مثل اقامة يوم توعوي عن مرض الصدفية في فبراير الماضي وآخر توعوي عن التهاب الغدد القيحي في يونيو الماضي، اضافة الى يوم توعوي عن اضرار الشمس في الصيف ويوم توعوي لأمراض الشعر.



وأضاف: كما نظم القسم أيضا فعالية بمناسبة يوم الاكزيما العالمي وأخرى عن يوم الصدفية العالمي أضافة الى يوم توعوي عن الصدفية العالمي، فضلا عن يوم توعوي عن التصبغات التي تصيب الجلد.