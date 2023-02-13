ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الأحد، الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنتين الماليتين 2020/2021 - 2021/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما. وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه برغم حضور وكيل وزارة الدفاع د.عبدالله الصباح إلا أن عدم وجود تمثيل للجيش ورؤساء الهيئات حال دون الرد على أسئلة اللجنة وملاحظاتها، فيما يخص الميزانية العامة للوزارة أو ميزانية التسليح.



وأشار الدمخي إلى أن اللجنة اتخذت قرارا بتعليق الحساب الختامي لوزارة الدفاع، ومنحها شهرا مهلة لتسوية الملاحظات.



وشدد على أهمية أن يتم خلال الاجتماع المقبل تقديم الإجابات بشأن ملاحظات الديوان أو المكتب الفني أو جهاز المراقبين الماليين، محذرا من رفض الحساب الختامي وتقدير ميزانية العام الحالي حال عدم تسوية الملاحظات.