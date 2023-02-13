

عبدالكريم العبدالله



اختتمت وزارة الصحة المؤتمر الـ 22 لطب وجراحة العيون باعتماد توصيات علمية وطبية للارتقاء بتخصص العيون بمختلف مجالاته، والذي استمر لمدة 3 أيام.



وقال رئيس المؤتمر الـ 22 لطب وجراحة العيون د.فيصل الجسار في تصريح صحافي إن التوصيات التي تم رفعها شملت تخصصات «القرنية - ضغط العين - الشبكية - أورام العيون - أعصاب العين - الالتهابات القزحية - تجميل الجفون» وغيرها من التخصصات الأخرى لطب وجراحة العيون.



وذكر د.الجسار انه فيما يخص تخصص «القرنية»، فقد تمت مناقشة زراعة «البطانة الداخلية القرانية»، وآخر ما توصلت إليه التطورات في أنواع العمليات، كذلك تم عرض عدد من العمليات الحديثة في جراحات القرنية والماء الأبيض وزراعة العدسات وتصحيح النظر والطرق الحديثة في هذا الشأن، فضلا عن التهابات القرنية والعدوى وأنواعها والجراثيم التي من الصعب التخلص منها، بحيث تم الإنفاق على طرق حديثة للعلاج.



وأفاد بأنه فيما يخص تخصص «ضغط العين»، فقد تمت مناقشة احدث التقنيات في العلاج، والتي من بينها بعض الأجهزة الجديدة لعلاج ضغط العين، وعمل ورش عمل خاصة لعمليات ضغط العين بهدف تدريب الأطباء في مجال هذا المجال.



وعن تخصص الشبكية، أوضح د.الجسار أنه تم عرض كل ما هو حديث في تخصص الشبكية وعملياتها مثل عمليات «انفصال الشبكية»، وكذلك علاج «ثقب مركز البصر» كما تم عمل ورشة لعلاج انفصال الشبكية.



ولفت إلى انه في مجال أورام العيون، فقد تمت مناقشة أمراض أورام العيون واستعراضها ومعرفة الطرق حول كيفية قراءتها تحت المجهر في المختبر وتشخيصها وعلاجها على الطرق الحديثة.



وتابع: فيما يخص تخصص «أعصاب العين» و«رئرئة العين» فإنه تم عقد ورشة عمل ومناقشة بعض الأمراض المعقدة التي تصيب العصب البصري وكيفية علاجها.



وبين أن تخصص الالتهابات القزحية، والذي نوقش من خلاله كافة تطورات في التهابات العدوى التي تصيب طبقات العين، وكيفية تشخيصها بالطرق الحديثة وعلاجها بآخر ما استجد من أدوية وعمليات لعلاج هذه الأمراض.



وأشار الى أن المؤتمر شهد مناقشة آخر العمليات في مجال تجميل الجفون ومحجر العين، وتم عمل ورشة في كيفية حقن البوتكس وهذه الورشة تمت بجمع تخصصين من تخصصات الطب وهما تخصص الجلدية والعيون وكانت ورشة عملية ممتازة.



ولفت إلى انه تم عمل ورش عمل عن «الماء الأبيض» وورشة خياطة «مقلة العين» بعد ان يكون هناك قطع في أنسجة العين، كما تم عمل ورش في تجميل «بؤرة العين» وورش لعمليات الحول وخياطة الجفون والجلد، فضلا عن ورشات في كيفية رفع الحاجب.



وأوضح انه تم خلال المؤتمر إقامة بطولة بين إطباء البورد والذين يبلغ عددهم 8 أطباء على استعراض حالات نادرة والبحث عنها في الأبحاث العلمية المعتمدة لمناقشتها، شاكرا دعم وزير الصحة د.أحمد العوضي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والشركات الراعية للمؤتمر واللجنة المنظمة.