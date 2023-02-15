بحث رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع مع رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية د.حسام العنقري سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجهازين في البلدين الشقيقين.



من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بديوان المحاسبة عصام الرومي في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن استقبال ديوان المحاسبة الكويتي رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية د.حسام العنقري والوفد المرافق له يوم الأحد الماضي يأتي ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين.



وقال الرومي ان برنامج زيارة الوفد السعودي يتضمن عدة لقاءات رسمية خلال فترة خلال فترة إقامته بالكويت من 13 إلى 16 الجاري، من بينها لقاء الوفد الزائر بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أن لهذه الزيارة أهمية كبرى نظرا لموقع الجهازين على الخارطة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومبادرتهم المستمرة في تبادل المعارف والخبرات الرقابية.



وأكد الرومي أن ديوان المحاسبة سيقدم عرضا مرئيا للوفد السعودي حول تقرير التأثيرات المالية وغير المالية المترتبة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021-2022، حيث سيقدم العرض المرئي خبير بالمكتب الفني لقطاع الوزارات والإدارات الحكومية سوسن المضف.



وأضاف ان العرض المرئي سيسلط الضوء على التأثيرات الرقابية التي تنقسم إلى تأثيرات مالية وغير مالية، حيث تتمثل التأثيرات المالية في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق.