

أعلنت «شركة أوتوماك للسيارات» الوكيل الحصري لشاحنات JMC في الكويت عن وصول دفعة جديدة من الشاحنات. والجدير بالذكر أن شاحنات JMC هي علامة تجارية عريقة تأسست عام 1948 وتتمتع بالجودة اليابانية ومواصفات السلامة الأميركية، وتتوافر شاحنات JMC ذات قمارة، قمارتين، وشاحنات ذات صناديق مفتوحة وأخرى مقفلة، وبرادات بدرجات حرارة تبدأ من -20 درجة مئوية.



وتبدأ حمولة شاحنات JMC من 3 أطنان وتصل إلى 5 أطنان، مما يجعلها مناسبة جدا للشركات الإنشائية وشركات المقاولات، التي تحتاج إلى شاحنات نقل خفيف وثقيل وتتميز بمقصورة قيادة مريحة ومكيفة تتسع لـ 2 أو 4 ركاب في آن واحد.



وتقدم «شركة أوتوماك للسيارات» أسعارا مميزة ومنافسة للعملاء، إلى جانب برامج تخدم العملاء بعد شراء الشاحنة، من خلال برامج الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة جدا، فضلا عن توفير مركزين للخدمة، الأول في المنطقة الصناعية بالشويخ، والثاني في المنطقة الصناعية بشرق الأحمدي، مزودين بكل الاحتياجات من قطع الغيار والفريق الفني المؤهل والمدرب على كل خدمات التصليح وحدادة وصبغ والصيانة والمجهز بكل أجهزة تشخيص الأعطال الميكانيكية، ناهيك عن سرعة الإنجاز في عمليات التصليح.

ومن بين المميزات التي تنفرد بها «شركة أوتوماك للسيارات» خدمة الكفالة الطويلة، حيث تعتبر الشركة الوحيدة من نوعها التي تقدم كفالة مدتها 5 سنوات أو 200 ألف كيلومتر على الشاحنات الخفيفة، بالإضافة الى باقة صيانة لمدة سنة أو 20 ألف كيلومتر، الأمر الذي يعطي العميل ثقة إضافية بالمنتج بالشكل الذي يلبي مختلف احتياجات العملاء.